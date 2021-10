Adele lança primeiro single de novo álbum; ouça ‘Easy On Me’

Cantora britânica lançou a canção na noite da última quinta-feira, 15; clipe da música já ultrapassou a marca de 31 milhões de visualizações menos de 24 horas

Reprodução/Twitter @adele Cantora lançou primeiro single de seu novo álbum



Depois de muita espera por parte dos fãs, a cantora Adele lançou o primeiro single de seu novo álbum, ‘30‘, na noite da última quinta-feira, 15. Intitulada ‘Easy On Me‘, a faixa foi disponibilizada pela britânica em diversas plataformas de streaming e no Youtube. Desde seu lançamento, a música já se tornou um dos grandes lançamentos do ano. No Youtube, o clipe oficial da música, dirigido por Xavier Dolan – responsável pelo clipe de ‘Hello’ – foi um grande sucesso, somando mais de 31 milhões de visualizações em menos de 24 horas. A música faz parte do álbum ’30’, que será lançado integralmente no dia 19 de novembro, sendo o primeiro álbum da cantora desde ’25’, lançado em 2015 e que continha hits como ‘Water Under THe Bridge’, ‘When We Were Young’ e ‘Hello’. Confira o clipe da canção.