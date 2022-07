Nariz de jornalista sangra ao vivo em jornal e atitude dele impressiona; assista

Huang Xinqi continuou lendo as notícias como se nada estivesse acontecendo; profissionalismo do chinês foi elogiado, mas também preocupou os telespectadores locais

Reprodução/Twitter/PN_News_EN Huang Xinqi lia as notícias do dia quando seu nariz começou a sangrar ao vivo



O jornalista chinês Huang Xinqi, que apresenta um noticiário exibido pela Suzhou TV, preocupou telespectadores após seu nariz começar a sangrar ao vivo. Na última segunda-feira, 11, durante a transmissão do telejornal local que apresenta, Huang lia as notícias do dia quando começou a escorrer sangue do seu nariz. O que chamou a atenção do público é que ele continuou apresentando o jornal normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Calmo e sem perder a postura, Huang não passou nem a mão no nariz para tirar o excesso de sangue escorrido. Conforme divulgado pelo South China Morning Post, após o ocorrido, o âncora declarou que, naquele momento, sua principal preocupação era terminar a transmissão ao vivo. O vídeo em que o nariz do jornalista aparece sangrando viralizou na rede social chinesa Waibo. Muitos telespectadores elogiaram o profissionalismo de Huang, mas outros ficaram preocupados, pois tiveram a sensação de que o apresentador ficou com medo das consequências se parasse de dar as notícias, sendo especulada até uma possível demissão. Algumas pessoas também comentaram que a emissora deveria ter focado a câmera na jornalista que divide a bancada do jornal com o chinês. Assista ao momento: