Fãs relembram parceria e pedem Paula Fernandes na ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift

Nesta sexta-feira, 2, o mundinho pop ficou em êxtase ao serem anunciadas as datas da ‘The Eras Tour’, nova turnê de Taylor Swift, no Brasil. A cantora se apresenta no dia 18 de novembro no Rio de Janeiro e nos dias 25 e 26 em São Paulo. O anúncio fez os fãs de Paula Fernandes relembrarem a parceria entre as duas em ‘Long Live‘, de 2010, e pedir a participação da cantora no show. Nas apresentações nos EUA, Taylor tem incluído uma música surpresa no setlist e muda em cada show. Os fãs brasileiros já assumiram que a surprise song será ‘Long Live’ e usaram memes para demonstrar reações animadas e desesperadas com as duas no palco. Confira abaixo:

E QUANDO ELA CANTAR LONG LIVE E CHAMAR A PAULA FERNANDES MEU DEUS pic.twitter.com/LxjKEyGBgH — . (@notIytkin) June 2, 2023

🕯️ Corrente de oração pra uma surprise song no Brasil ser "Long Live" e com participação da Paula Fernandes 🕯️pic.twitter.com/xvXdOOGcOH — Tracklist (@tracklist) June 2, 2023

A SURPRISE SONG SENDO LONG LIVE E A PAULA FERNANDES APARECENDO NO PALCOOOO pic.twitter.com/BDrq7O43sU — mundinho shauna shipman br (@eilishgray) June 2, 2023