Deputado Thiago Manzoni diz que no Brasil de hoje ‘é cada vez mais difícil provar que o crime não compensa’

Parlamentar afirma que corrupção e impunidade enfraquecem valores e dão mau exemplo às novas gerações

Jeremias Alves Deputado Thiago Manzoni afirma que no Brasil de hoje 'está cada vez mais difícil provar que o crime não compensa'



O deputado Thiago Manzoni fez duras críticas ao atual cenário político brasileiro, afirmando que no Brasil de hoje “está cada vez mais difícil provar que o crime não compensa”. “Como que você coloca na cabeça de um jovem que vale a pena trabalhar, ralar, dar duro, se matar para conseguir as coisas na vida, se o crime dá as coisas para ele de maneira mais fácil e é fomentado por quem devia ser o maior exemplo de decência, as autoridades públicas?”, questionou o parlamentar.

Manzoni lembrou ainda do escândalo do mensalão, apontando que, na época, autoridades negavam sua existência. “Então disse que o mensalão não existe na época, eles diziam que não existia, era coisa da cabeça do Roberto Jefferson e do pessoal lá. Agora, duas décadas depois, eles assumem, falam assim: ‘É, mensalheiro mesmo e nós nunca saímos não’. E aí? É o Brasil de hoje. A gente tem um descondenado na presidência da República, e isso passa uma mensagem para a população e a mensagem é terrível, principalmente para as nossas crianças e para os nossos jovens”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O deputado também criticou diretamente o PT e o ex-ministro José Dirceu. “Com o PT no poder, que exemplo estamos dando aos nossos jovens? José Dirceu não teve vergonha de dizer que nunca saiu do poder, mesmo com escândalos de corrupção envolvendo seu nome. É hora de acabar com o PT e seus aliados de uma vez por todas”, disse.