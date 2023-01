Festival Mita terá Lana del Rey e marcará retorno de NX Zero; veja programação

Evento, que acontecerá no Rio de Janeiro e em São Paulo, também contará com apresentações de Florence + The Machine, The Mars Volta, Flume, Capital Inicial e mais

Divulgação/Festival MITA NX Zero será uma das atrações do Festival MITA



As atrações do Festival Mita foram divulgadas nesta segunda-feira, 30. O evento, que teve sua primeira edição no ano passado, vai acontecer novamente no Rio de Janeiro, nos dias 27 e 28 de maio, e em São Paulo, nos dias 3 e 4 de junho. Com nomes nacionais e internacionais, o festival conta com uma programação diversa para tentar atrair diferentes públicos e gerações. O evento é diurno e os shows serão divididos em dois palcos, nos quais passarão mais de 16 atrações por fim de semana. Entre as atrações internacionais, estão confirmados Lana del Rey, Florence + The Machine, The Mars Volta, Flume e Haim. O Mita também contará com muitos artistas nacionais e um dos grandes destaques será o retorno da banda NX Zero após uma pausa de cinco anos. A banda bombou em 2006 com a música Razões e Emoções e emplacou hits como Cedo ou Tarde e Cartas pra Você. Também estarão no festival Capital Inicial, Natiruts e Jorge Ben Jor. Os ingressos começam a ser vendidos na quarta-feira, 1, a partir do meio-dia pelo site da Eventim e nos pontos de venda. Os valores variam de R$ 350,00 a R$ 1.990,00 – dependendo do lote, do tipo de ingresso e do local escolhido.

Veja a programação do Festival Mita:

Rio de Janeiro – 27 de maio

Lana del Rey

Flume

Jorge Ben Jor

BadBadNotGood convida Arthur Verocai

Jehnny Beth

Planet Hemp convida Tropkillaz

Gilsons

Larinhx convida MC Carol

Slipmamy & Ebony

Rio de Janeiro – 28 de maio

Florence + The Machine

Haim

The Mars Volta

NX Zero

Scracho convida Baia

Sabrina Carpenter

Carol Biazin

Jean Tassy & Yago Oproprio

São Paulo – 3 de junho

Lana del Rey

Flume

Natiruts

Badbadnotgood

Jehnny Beth

Duda Beat

Djonga convida BK

Àvuà & Rodrigo Alarcon

São Paulo – 4 de junho