Foo Fighters e Ludmilla são primeiras atrações confirmadas no The Town Festival

Novo festival de música de SP, dos mesmos criadores do Rock in Rio, está marcado para setembro

Reprodução/Instagram/foofighters Foo Fighters retomará turnê após morte do baterista Taylor Hawkins



O novo festival de música do calendário brasileiro, o The Town, anunciou suas primeiras atrações para edição inaugural de setembro de 2023 (dias 2,3,7, 9 e 10), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A cantora brasileira Ludmilla foi anunciada no dia 7 de setembro. Em sua página pessoal, a carioca ainda revelou que vai cantar no Palco Mundo do Rock in Rio 2024. Na edição de 2022, o show de Lud no Palco Sunset foi eleito o melhor do festival. No dia 9 de setembro, será a vez da banda Foo Fighters. Ambas as atrações se apresentarão no Palco Skyline, o principal. O Foo Fighters retorna para turnê após a morte do baterista Taylor Hawkins, em março. O grupo se apresentaria no Lollapalooza Brasil no mesmo fim de semana. Nos próximos dias mais atrações serão apresentadas pelos organizadores do festival.

olha só quem chegou, bebê 🥰

a tropa da @ludmilla tá convocada pra um show inesquecível no dia 7 de setembro! vai ser hit atrás de hit, dança atrás de dança e grito atrás de grito. animados? 👀 #LUDMILLAnoTheTown #TheTown2023 #IssoÉTheTown pic.twitter.com/2d9LCTNFp4 — The Town (@thetownfestival) January 13, 2023