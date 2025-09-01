Fifth Harmony surpreende fãs com retorno em show dos Jonas Brothers

Apresentação marcou a volta do grupo, que estava em hiato desde 2018, embora a ex-integrante Camila Cabello não tenha participado; cantora saiu em 2016

Reprodução/Instagram/@fifthharmony Durante o show, as artistas interpretaram os sucessos "Worth It" e "Work",



Fãs da Fifth Harmony foram surpreendidos com a aparição do grupo no show dos Jonas Brothers, realizado em Dallas, Texas, no último domingo (31). A apresentação marcou o retorno da banda, que estava em hiato desde 2018, embora a ex-integrante Camila Cabello não tenha se juntado a elas nesse reencontro (a cantora deixou o grupo em 2016). No decorrer do dia, a conta oficial da Fifth Harmony no X, plataforma anteriormente conhecida como Twitter, promoveu uma série de “seguimentos” que geraram especulações sobre a possibilidade de um retorno definitivo do grupo. As integrantes Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Jauregui e Dinah Jane se reuniram para a performance. Durante o show, as artistas interpretaram os sucessos “Worth It” e “Work”, animando o público presente.

A presença delas no evento não apenas encantou os fãs, mas também reacendeu o interesse pela trajetória da banda, que conquistou notoriedade mundial. Além disso, a Fifth Harmony anunciou sua chegada ao aplicativo Weverse, o que intensificou as expectativas sobre novas músicas. Embora ainda não haja confirmações sobre lançamentos futuros, a movimentação nas redes sociais e a nova plataforma sugerem que as integrantes estão se preparando para um novo capítulo em suas carreiras.

