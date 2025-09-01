Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > Série ‘Tremembé’ ganha data de estreia

Série ‘Tremembé’ ganha data de estreia

Com uma escalação de atores que impressionou pela semelhança com presos ‘famosos’, a nova aposta de true crime brasileiro chega ao Prime Video no dia 31 de outubro

  • Por Victória Xavier (colaboração para a Jovem Pan)
  • 01/09/2025 13h30
  • BlueSky
Divulgação/Prime Video Felipe Simas (Daniel Cravinhos), Marina Ruy Barbosa (Suzane von Richthofen), Kelner Macêdo (Christian Cravinhos) caracterizados para a série "Tremembé" Tremembé retratará as trajetórias de encarcerados como Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos, entre outros

“Tremembé” é a nova aposta de true crime brasileiro e já é um sucesso antes mesmo de estrear. Com uma escalação de atores que impressionou pela semelhança, o Prime Video liberou mais imagens da série e também a data de estreia. Com todos os episódios disponíveis, a série estreia na plataforma dia 31 de outubro. As novas imagens revelam os detalhados trabalhos de arte e cenografia, além da caracterização dos personagens. Elas também adiantam algumas cenas sobre as relações criadas entre os detentos durante sua convivência no presídio.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Produzida pela Paranoid para o Amazon MGM Studios, “Tremembé” retratará as trajetórias de encarcerados como Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos, condenados pelo assassinato dos pais de von Richthofen; Anna Jatobá e Alexandre Nardoni, condenados pelo assassinato de Isabella Nardoni; e de Elize Matsunaga, condenada por assassinar o marido, entre outros, na penitenciária conhecida como “prisão dos famosos”.

Leia também

'Tremembé': Conheça os personagens do true crime brasileiro que retrata 'presídio dos famosos'
Série 'Tremembé' ganha imagens e impressiona com semelhança 
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >