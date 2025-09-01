Série ‘Tremembé’ ganha data de estreia

Com uma escalação de atores que impressionou pela semelhança com presos ‘famosos’, a nova aposta de true crime brasileiro chega ao Prime Video no dia 31 de outubro

Divulgação/Prime Video Tremembé retratará as trajetórias de encarcerados como Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos, entre outros



“Tremembé” é a nova aposta de true crime brasileiro e já é um sucesso antes mesmo de estrear. Com uma escalação de atores que impressionou pela semelhança, o Prime Video liberou mais imagens da série e também a data de estreia. Com todos os episódios disponíveis, a série estreia na plataforma dia 31 de outubro. As novas imagens revelam os detalhados trabalhos de arte e cenografia, além da caracterização dos personagens. Elas também adiantam algumas cenas sobre as relações criadas entre os detentos durante sua convivência no presídio.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Produzida pela Paranoid para o Amazon MGM Studios, “Tremembé” retratará as trajetórias de encarcerados como Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos, condenados pelo assassinato dos pais de von Richthofen; Anna Jatobá e Alexandre Nardoni, condenados pelo assassinato de Isabella Nardoni; e de Elize Matsunaga, condenada por assassinar o marido, entre outros, na penitenciária conhecida como “prisão dos famosos”.