Fila andou? Maraisa pode estar namorando médico após término com sertanejo

Fãs da cantora especularam namoro após ela postar um vídeo cozinhando nas redes

Reprodução/Instagram @maraisa - 01/11/20 Apesar das especulações dos fãs, a assessoria de Maraisa não confirmou o relacionamento



A cantora Maraisa, que faz dupla com a irmã Maiara, parece já ter superado o fim do namoro com o sertanejo Fabrício Marques. Ela fez a fila andar e agora engatou romance com o médico Artur Queiroz Amaral. Pelo menos é isso o que os fãs acham, após as imagens que ela publicou em seu stories no Instagram.

Neste sábado (31), Maraisa postou um vídeo cozinhando com Artur. Nas imagens, ela revela que estão fazendo um quibebe. Queiroz Amaral é ortopedista e traumatologista, especializado em ombros e cotovelos. O relacionamento com Fabrício começou no início do ano e terminou a cerca de um mês. Apesar das especulações dos fãs, a assessoria de Maraisa não confirmou o relacionamento.