Filha de Baby do Brasil, Sarah Sheeva critica Coldplay: ‘No céu não toca Capetaplay’

Pastora acredita que ouvir ‘músicas do mundo’ aumenta as lutas internas, diminui a força e torna as tentações de quem as ouve mais fortes; fãs da banda britânica rebateram

Reprodução/RedeTV! Sarah Sheeva se posicionou contra as música da banda britânica Coldplay



A pastora Sarah Sheeva, filha da cantora Baby do Brasil, definiu os hits da banda Coldplay como “músicas do mundo” e afirmou que as canções irão causar um efeito negativo na vida de quem as ouve. Ela se manifestou em um post que diz: “Coldplay é mais crente que muitos crentes”. Nos comentários dessa publicação, Sarah escreveu: “Se engana quem acha que o diabo seja tão burro de se revelar na letra de uma música dele. Nunca é a letra que ministra. O que ministra é a melodia. A letra entra ‘só’ na tua mente (alma, entendimento), porém, a melodia entra no teu espírito humano, ministra e libera algo dentro de você, que você não discerne com a mente/alma. É por não discernir, que muitos brincam, debocham, ignoram… mas o efeito de ouvir essa banda virá na tua vida nos próximos meses, só observe as tuas lutas internas aumentando, as forças sumindo, as tentações ficando cada vez mais fortes… é o efeito primário da música do mundo, pois é impossível você não ser afetado por uma música que foi inspirada pelo espírito-da-glória-do-mundo”.

Prevendo críticas, a pastora acrescentou: “Eu sei que essa conversa é muito radical para você, sim, para você que ama mais os teus prazeres do que a Cristo. Para você, que precisa estar ‘in’ nas coisas do mundo para fazer parte dos grupos. Não se engane, no céu não toca ‘Capetaplay’, os anjos de Deus não cantam ‘Coldinferno’, eles não gostam, mas você sim, você gosta, e não abre mão disso… no grande dia você não poderá dizer que Deus não usou alguém para te alertar, pois eu estou aqui fazendo esse trabalho por ordem d’Ele”. As declarações de Sarah revoltaram fãs da banda britânica, que está no Brasil para realizar uma série de shows que aconteceriam ano passado, mas foram adiados após o vocalista Chris Martin ser diagnosticado com uma infecção pulmonar. “Essa Sarah Sheeva é tão desnecessária no mundo gospel, ela é extremista e fala coisas absurdas. Tem anos que vejo essa mulher dizendo coisas totalmente sem nexo e julgando outras pessoas sendo que isso também é pecado”, disse uma pessoa. “Nunca vi tanta besteira disfarçado de gospel quanto nesse comentário”, escreveu outra. “Que comentário triste”, acrescentou mais uma.

