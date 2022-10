Rihanna retorna à música e anuncia novo trabalho para ‘Pantera Negra 2’

‘Lift Me Up’ será lançada no próximo dia 28 de outubro e é uma homenagem ao ator Chadwick Boseman

Reprodução/Instagram/badgalriri Rihanna vai lançar sua nova música no próximo dia 28 de outubro



O aguardado retorno da cantora Rihanna ao mundo da música já tem data para acontecer. Nesta quarta-feira, 26, a artista anunciou o lançamento de Lift Me Up, canção que fará parte da trilha sonora de “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”. A canção é uma homenagem ao legado do ator Chadwick Boseman, que morreu em agosto de 2020 aos 43 anos vítima de câncer. O artista viveu o personagem-título do filme da Marvel de 2018. Lift Me Up foi escrita por Rihanna em parceria com Tems, Ludwig Göransson e Ryan Coogler, que é diretor de “Pantera Negra”. A música será lançada no próximo dia 28 de outubro, duas semanas antes da estreia do filme, que no Brasil será lançado em 10 de novembro. “Depois de falar com Ryan e ouvir sua direção para o filme e a música, eu queria escrever algo que retratasse um abraço caloroso de todas as pessoas que perdi na minha vida. Tentei imaginar como seria se eu pudesse cantar para eles agora e expressar o quanto sinto falta deles. Rihanna tem sido uma inspiração para mim, então ouvi-la transmitir essa música é uma grande honra”, afirmou Tems, conforme divulgado pela Variety. Em nota, a Marvel disse que a canção “inaugura a próxima era da carreira icônica de Rihanna”. O último álbum lançado pela dona do hit Umbrella foi “Anti”, em 2016, e Believe It foi a última música que ela gravou, em 2020. Em setembro deste ano, Rihanna foi anunciada como uma das atrações do Super Bowl. “Temos um encontro marcado dia 12 de fevereiro de 2023”, postou a National Football League (NFL).