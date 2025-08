Flor Gil sai em turnê pelo Brasil e anuncia show extra em Salvador

Além das apresentações para divulgar seu disco, a neta de Gilberto Gil também está na trilha sonora da nova novela das seis da Globo, ‘Êta Mundo Melhor!’, com a música inédita ‘Chegou Pra Ficar’

Reprodução/Instagram/@florgildemasi Shows começam no dia 14



Flor Gil tem quatro shows marcados pelo Brasil, ainda em agosto, para divulgar o seu álbum de estreia: Cinema Love Aos 16 anos, a neta de Gilberto Gil vai se apresentar em São Paulo, no dia 14, em Salvador , nos dias 15 e 16, e no Rio de Janeiro, dia 17. O show de São Paulo e o do dia 16 em Salvador já estão com ingressos esgotados. Por isso, a capital baiana ganhou uma data extra no dia 15.

Cinema Love foi lançado em abril, em Nova York, nos Estados Unidos, onde Flor Gil mora. A cantora fez o show de estreia na cidade americana, em junho. A filha de Bela Gil e JP Demasi também já tinha cantado com o avô Gilberto Gil no primeiro show em São Paulo da turnê Tempo Rei, no Allianz Parque, em abril.

Além dos shows para divulgar seu disco, Flor Gil também está na trilha sonora da nova novela das seis da Globo, Êta Mundo Melhor!, com a música inédita Chegou Pra Ficar. A faixa já foi lançada em todas as plataformas de streaming.

Veja as datas e locais dos shows de Flor Gil

São Paulo

– Quando: 14 de agosto (quinta-feira)

– Onde: Bona Casa de Música

– Ingressos: esgotados

Salvador

– Quando: 15 e 16 de agosto (sexta-feira e sábado)

– Onde: Casa da Mãe

– Ingressos: por WhatsApp (71) 99168-3879

Rio de Janeiro

– Quando: 17 de agosto (domingo)

– Onde: Blue Note Rio

– Ingressos: site da Eventim

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório