‘Vi pessoas usando a morte da Preta para dizer que eram próximas’, revela Carolina Dieckmmann

Cantora morreu no dia 20 de julho, nos Estados Unidos, vítima de um câncer de intestino; atriz passou os últimos dias ao lado da amiga em Nova York

A atriz Carolina Dieckmmann desabafou em suas redes sociais sobre a morte da cantora Preta Gil e o processo de luto que está enfrentando após a partida da amiga. Nessa segunda-feira (4), a atriz respondeu algumas perguntas de seus fãs e criticou pessoas que se utilizaram da morte da amiga para ganhar atenção. Ao ser perguntada sobre a força de seu laço com a cantora, Carolina agradeceu os fãs e relembrou sua amizade. “A Preta era uma mulher que tinha grandes amigos com quem ela foi extremamente leal e amorosa, e viveu essas relações com muita entrega”, contou a atriz.

Carolina, no entanto, não poupou críticas as pessoas que se aproveitaram da tragédia para se promover. “Esse mundo tem muita gente falsa, muita gente mentirosa. Eu vi pessoas usando a morte da Preta para dizer que eram próximas”, afirmou. “Ver essa verdade da minha relação com ela e da relação dela com os amigos aparecendo de uma maneira tão grande, tão linda, me deixa realmente emocionada. A verdade me emociona muito”, pontuou.

Preta Gil morreu no dia 20 de julho, nos Estados Unidos, vítima de um câncer de intestino. Carolina Dieckmmann era uma das amigas mais próximas da filha de Gilberto Gil e viajou até os EUA nos últimos dias de vida da cantora.

