Florence and The Machine encerra Festival Mita com show dançante no Vale do Anhangabaú

Banda foi a atração principal do segundo dia do evento; programação ainda trouxe Haim, Nx Zero e Capital Inicial

KETILYN BELLS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Florence Welsh agitou o público no encerramento da segunda edição do festival em SP



A banda Florence and the Machine fez o último show do Palco Centro do Festival Mita neste domingo, 4. Após se consagrar como um dos maiores nomes da música indie de 2010, a cantora Florence Welch fez um show enérgico e agitado no Vale do Anhangabaú. Acompanhada de seu grupo, sua música percorreu as duas pontas do local, com um público dançante e vidrado. Em “Dog Days Are Over”, uma de suas canções mais famosas, ela pediu para a plateia se desprender de câmeras e celulares e aproveitar ao máximo o momento com gestos de carinho entre si. Todos se abraçaram, pularam e jogaram bebidas para o alto enquanto Welch acompanhava, saltitando e correndo por todos os cantos do palco. Em “Ship To Wreck”, a voz da cantora chegava a se confundir com o coro da plateia. Logo em seguida, ela desceu para a grade do festival e cantou cerca de 3 músicas abraçadas com os fãs que esperaram ali durante a tarde toda. “Vocês foram a plateia mais bonita e nos deram muita energia e amor”, agradeceu a vocalista no final do evento.

O Festival Mita, que chegou neste ano à sua segunda edição, conquistou o público com atrações consagradas e inéditas no Brasil. A banda Haim, por exemplo, veio pela primeira vez ao país pelo festival. Na seção brasileira, o evento apostou em alguns nomes populares da música brasileira dos últimos 30 anos, como Duda Beat, Capital Inicial e Nx Zero. A escolha do Vale do Anhangabaú, no entanto, foi um dos principais motivos de crítica por parte do público. Receosos com a segurança do Centro Histórico de São Paulo e a experiência de visão e escuta no espaço, alguns fãs se queixaram sobre o evento. O Mita teve seu palco principal dividido em duas áreas, pista premium e pista comum, o que desagradou parte dos compradores.