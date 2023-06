‘The Idol’: Nova série da HBO com The Weeknd coleciona polêmicas antes de estreia; entenda

Do mesmo diretor de ‘Euphoria’, a produção desagradou à crítica e foi rejeitada por excesso de cenas de sexo e tortura; integrante do grupo de k-pop Blackpink também está confirmada no elenco

Reprodução/Youtube/The Weeknd Abel 'The Weeknd' Tesfaye também é produtor de The Idol



Na noite deste domingo, 4, estreia pela HBO o primeiro episódio da série The Idol. Apesar do elenco com grandes nomes de Hollywood, o que mais chamou a atenção para a produção nas últimas semanas foram as polêmicas em torno dos bastidores e do roteiro. Criada por Sam Levinson, o mesmo roteirista do sucesso Euphoria, The Idol promete chocar com drama que envolve luto, famosos, drogas e sexo. No entanto, a exibição no Festival de Cannes da última semana abriu portas para a crítica estrangeira condenar o excesso de nudez e a própria obra. No site Rotten Tomatoes, que cria média geral para publicações de avaliações especializadas, a aposta do HBO tem menos de 30% de aprovação. Para comparação, suas últimas exibições das noites de domingo, Succession, The Last Of Us e The White Lotus, possuem, respectivamente, 97%, 96% e 91%.

A história promete retratar a vida de Jocelyn (Lily-Rose Depp), uma conhecida e fictícia cantora pop que perde a mãe. Em busca de recompensas emocionais e uma vida na trilha da fama, ela conhece um empresário de passado sórdido, que será interpretado pelo cantor The Weeknd. Juntos, o casal promete viver as cenas mais conturbadas da série. Além de protagonista, Abel Tesfaye, nome que o astro pop assumiu para sua carreira na atuação, é produtor da atração. No início do ano, a versão americana da revista Rolling Stone fez uma série de denúncias envolvendo a produção. Segundo relatos, inicialmente The Idol contaria com a direção de Amy Seimetz. No entanto, a profissional se demitiu e, logo em seguida, Sam Levinson assumiu, dando tons diferentes e mudanças bruscas para o roteiro, com cenas explícitas de violência, sexo e romantização de tortura e estupro.

Para além dos assuntos problemáticos, The Idol parece beber da mesma fonte do sucesso Euphoria. Em Cannes, Sam Levinson declarou que as produções fazem parte de um mesmo universo e linha cronológica. Ainda que com temas sensíveis, ambas as séries possuem apelo por se vincular com interesses do público jovem. Euphoria, pela ambientação escolar e a temática adolescente, e The Idol, pelo elenco de apelo juvenil. Além da filha de Johnny Depp e o cantor de Blinding Lights, está confirmada Alexa Demie, que interpreta Maddie em Euphoria. A cantora Kim Jennie, estrela do grupo de k-pop Blackpink, também estará no elenco e deverá interpretar uma dançarina bissexual, segundo a imprensa sul-coreana. O artista Troye Sivan, conhecido por suas músicas de indie pop, é outra personalidade confirmada, assim como Rachel Sennot, Hari Neff e Sophie Mudd. A série estreia no Brasil neste domingo, às 22h, no canal da HBO e no serviço de streaming HBO Max.