Nx Zero leva fãs às lágrimas em show lotado no Festival Mita em SP

Banda se separou há seis anos e voltou à antiga formação para reviver sucessos em turnê pelo país

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Di Ferrero e companhia voltaram a se apresentar na cidade após seis anos afastados



A banda de rock NX Zero foi uma das principais atrações do último dia do Festival Mita neste domingo, 4, no Vale do Anhangabaú. Em São Paulo, cidade onde o grupo se formou, o grupo subiu ao palco confiante para o que viria a ser uma celebração dos mais de 20 anos de carreira juntos. O vocalista Di Ferrero abriu o show com o sucesso ‘Só Rezo’, que o público seguiu cantando como um coro ensaiado. “Saudades de tocar em casa. Será que eu estou sonhando? É um sonho, é verdade. Dia abençoado e lindo, todos cantando tudo, a gente estava morrendo de saudades nos 6 anos sem tocar. Eu nunca vou esquecer esse momento na minha vida e espero que vocês também não”, disse o vocalista. Durante o repertório, o NX passou pelos primeiros sucessos do lado emo da carreira, como ‘Além de Mim’ e ‘Daqui Pra Frente’. A seleção de músicas também não deixou para trás os fãs que conheceram a banda em sua fase mais voltada ao pop rock, como ‘Onde Estiver’ e ‘Hoje o Céu Abriu’. Durante o show, o NX Zero ainda homenageou o cantor Chorão. Um vídeo do vocalista do Charlie Brown Jr. apareceu no telão durante a música ‘Cedo ou Tarde’ para relembrar sua participação especial no álbum “Projeto Paralelo”.

No Anhangabaú, nem mesmo a emoção e as lágrimas contiveram os cantos em memória ao artista que faleceu há 10 anos. “Essa música é para a gente guardar os momentos, por isso colocamos o Chorão ali. Ele escolheu esse som para a gente fazer junto. Significa muito para a gente”, explicou Di Ferrero. O Festival Mita foi um ato de abertura para a turnê Cedo Ou Tarde, que segue por todo o Brasil nos próximos meses. O NX Zero ainda se apresenta em capitais como Vitória, Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Natal, Belém e Salvador. A banda de Di Ferrero também passa pelo interior de São Paulo, nas cidades de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. A data prevista para o término da reunião é 16 de dezembro, com apresentação especial e esgotada no Allianz Parque. No dia 15 de dezembro, o NX Zero ainda tem ingressos disponíveis para show no mesmo local.