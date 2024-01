‘Folia com techno e trance’ agita o Carnaval dos amantes da música eletrônica em São Paulo

Estado será palco de três grandes festivais e receberá importantes nomes do cenário mundial, como Fatboy Slim

Oli Scarff/AFP Fatboy Slim fará apresentação em São Paulo no dia 26



Os amantes de música eletrônica terão um Carnaval diferente neste ano, com apresentações dos mais importantes nomes do cenário mundial. Fatboy Slim, Peggy Gou, Disclosure, Vintage Culture, Artbat, Cat Dealers, Vegas, Maz e Steve Angello são alguns que prometem realizar apresentações no Brasil durante o período da festa. Em comemoração aos 470 anos da cidade de São Paulo, o DJ britânico Fatboy Slim inicia as festividades do pré-carnaval no dia 26 deste mês com uma festa na Praça Pedro Lessa, no Vale do Anhangabaú. Além do músico com mais de 40 anos de carreira, o lineup terá ainda Krystal Klear, Etcetera B2B, Pedro Gariani, Ignacio, L_Cio, entre outros.

Outros dois grandes festivais chegam durante os dias do Carnaval paulistano. O primeiro deles acontece na cidade de São Paulo com atrações como Vintage Culture e Steve Angello no The Carnival, que acontece nos dias 11 e 12 de fevereiro no espaço Vibra. Também devem compor o quadro de djs Doozie, Illusionize, Malone, Meca, Aline Rocha, EME e Öwnboss. Paralelamente ao The Carnival, outro festival que promete ser um dos maiores do Brasil no segmento é o Ame Laroc Festival, que vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 em um complexo de entretenimento próximo à rodovia Dom Pedro, em Valinhos, na região de Campinas, no interior do Estado de São Paulo. O lineup tem como destaque a DJ sul-coreana Peggy Gou, o duo escandinavo anamē, o duo inglês Disclosure, a dupla ucraniana Artbat e os brasileiros Vegas, Maz e Cat Dealers. Os organizadores da folia eletrônica esperam receber um público de mais de 25 mil pessoas nos três dias de festival. Ao todo, serão mais de 50 DJs divididos em dois palcos com diferentes vertentes da música eletrônica, como house, techno, deep house, tech house, melodic techno, hard techno, trance e psy trance.

Confira abaixo as principais informações dos eventos:

Warehouse apresenta: Fatboy Slim – Everybody Loves a Carnival

Data: 26/01/24

Local: praça Pedro Lessa (Vale do Anhangabaú, Centro, São Paulo)

Horário: início às 21h

Lineup: Fatboy Slim, Krystal Klear, Etcetera B2B, Pedro Gariani, Ignacio, L_Cio, Paulete Lindacelva B2B Ella de Vuono

Ingressos: a partir de R$ 200,00 via plataforma Ingresse

The Carnival

Data: 10 e 11/02/24

Local: Vibra São Paulo

Lineup: Doozie, Illusionize, Malone, Meca, Vintage Culture (sábado); Aline Rocha, EME, Öwnboss, Steve Angello (domingo)

Ingressos: sujeito a disponibilidade de lote via plataforma Uhuu