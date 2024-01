Madonna atrasa show e é processada por fãs que precisavam acordar cedo no dia seguinte

Apresentação deveria começar às 20h30, no horário local, mas a cantora só subiu ao palco por volta das 22h30, conforme informa o processo; dupla diz que horário de encerramento prejudicou volta para casa

Reprodução/INstagram/@madonna A cantora Madonna se apresenta em Londres, em show da Celebration Tour



A cantora americana Madonna está sendo processada por dois fãs de Nova York, nos Estados Unidos, por ter começado um show na cidade com atraso. Na acusação, eles afirmam que “tinham que acordar cedo” no dia seguinte à apresentação. Segundo informações do jornal “The Guardian”, o processo foi aberto na última quarta-feira, 17, no Tribunal Federal do Brooklyn. Os fãs Michael Fellows e Jonathan Hadden dizem terem comprado ingressos para um show da Celebration Tour em 13 de dezembro na arena Barclays Center. A apresentação deveria começar às 20h30, no horário local, mas a cantora só subiu ao palco por volta das 22h30, conforme informa o processo. Os dois teriam deixado o local já de madrugada, depois da 1h. Fellows e Hadden dizem que foram “deixados ilhados no meio da noite” e “confrontados com transporte público limitado, dificuldade de conseguir uma carona e/ou aumento dos custos de transporte público e privado”.

Segundo eles, o atraso no show afetou a habilidades deles de “cuidar de suas responsabilidades familiares no dia seguinte”. Além de Madonna, eles acusam o Barclays Center e a promotora Live Nation de “práticas comerciais inconscientes, injustas e/ou enganosas”. Esta não é a primeira vez que a artista de 65 anos é processada por começar um show após o horário previsto. Em 2019, um fã alegou que o atraso na turnê Madame X foi uma quebra de contrato. Já em 2020, ela também foi processada por outros dois fãs de Nova York. Posteriormente, no entanto, as duas acusações foram arquivadas voluntariamente. Até o momento, Madonna, o Barclays Center e a Live Nation não se pronunciaram sobre o assunto.