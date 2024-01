Green Day lança o álbum ‘Saviors’ e recebe elogios da crítica internacional; veja o primeiro videoclipe

Com 15 músicas, o novo disco marca o retorno do produtor Rob Cavallo, que trabalhou com a banda em ‘Dookie’ e ‘American Idiot’

Cindy Ord/Getty Images/SiriusXM/AFP Tré Cool, Billie Joe Armstrong e Mike Dirnt do Green Day visitam o programa "The Howard Stern Show"



O Green Day lançou seu 14° álbum, intitulado “Saviors”, nesta sexta-feira, 19. Com uma carreira que já ultrapassa os 35 anos, a banda continua motivada a protestar contra os problemas da sociedade contemporânea. O novo trabalho conta com 15 músicas e tem duração de 46 minutos. A imprensa internacional elogiou bastante o álbum, destacando que este é o melhor momento da banda desde o lançamento de “American Idiot”, em 2004. Resenhas, como a do NME, afirmam que o Green Day está em sua melhor forma. Uma das novidades que está sendo celebrada pelos fãs é o retorno do produtor Rob Cavallo, responsável por trabalhos importantes da banda, como “Dookie” (1994) e o próprio “American Idiot”. Sua participação no novo álbum traz uma familiaridade e qualidade reconhecida pelos fãs.

Para marcar o lançamento, o Green Day participou do programa de rádio do popular Howard Stern e também fez um show surpresa no metrô de Nova Iorque ao lado do comediante Jimmy Fallon. A performance foi gravada para o talk show apresentado por Fallon na televisão dos EUA. Além disso, a banda também lançou um novo clipe para a música “Bobby Sox”. O vídeo já está disponível e complementa a experiência do novo álbum. Com “Saviors”, o Green Day mostra que continua relevante e engajado, trazendo músicas que refletem os tempos atuais.

Confira o clipe de “Bobby Sox”

Veja a capa do álbum “Saviors”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Green Day (@greenday)

Assista à apresentação do Green Day no metrô de Nova York