Fora do grupo, Poncho deseja sorte aos amigos em véspera do início da turnê do RBD

Grupo volta a se apresentar após 15 anos e inicia ‘Soy Rebelde Tour’ nesta sexta-feira, no Texas (EUA)

Reprodução/ instagram @ponchohd Alfonso Herrera não quis participar da turnê de reunião



A ‘Soy Rebelde Tour‘ terá início nesta sexta-feira, 25, no Texas, Estados Unidos, e nesta quinta-feira os fãs do RBD tiveram uma surpresa. O ex-integrante, Alfonso Herrera (Poncho), o Miguel Arango da novela ‘Rebelde‘, desejou sorte aos amigos na véspera do primeiro show. “Boa sorte na turnê, forte abraço e o melhor sempre!”, escreveu Poncho nas redes sociais, marcando Anahí, Dulce Maria, Christopher Uckermann, Christian Chavéz e Maite Perroni. Alfonso não aceitou retornar com o grupo para a turnê de reunião depois de 15 anos do fim da banda. Em entrevista, ele garantiu que não tem problemas com os ex-colegas, só acredita que seu tempo no grupo passou. “Rebelde significava e ainda significa perseguir seus sonhos e ser consistente com o que você quer da vida, algo que eu tento todos os dias… às vezes eu consigo e às vezes eu aprendo. E aos fãs minha eterna gratidão por tanto apoio e amor. Feliz 2023”, escreveu no X, antigo Twitter.