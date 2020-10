Lady Gaga aparece com looks icônicos para pedir que fãs votem

Cantora explica a importância do voto; Eleição presidencial nos Estados Unidos será realizada dia 3 de novembro

Reprodução/Twitter Para chamar a atenção para a importância do voto, a dona de "Chromatica" utilizou looks que marcaram a sua carreira



A cantora Lady Gaga usou seu alcance nas redes sociais para pedir que os norte-americanos votem nesta eleição. Para chamar a atenção para o tema, a idealizadora de “Chromatica” utilizou looks icônicos, que marcaram a sua carreira. “Eu preciso falar com as pessoas que não têm planos para votar ou estão indecisos ou que não têm certeza se acreditam no voto”, diz Gaga. “Se você quer mudar esse sistema, se você quer que esse país seja diferente agora mesmo, você tem que participar nessa eleição”, diz a cantora.

O vídeo vem acompanhado de um link “como votar“, que explica como o eleitor pode realizar seu voto em cada estado dos Estados Unidos. No vídeo, Lady Gaga utiliza o icônico chapéu da capa de “Joanne“, além da roupa de seu primeiro grande hit, “Poker Face” e o polêmico look feito de carne crua para o MTV Video Music Awards de 2010. Em certa parte, Gaga comenta: “Vamos ser sinceros, vocês sabem em quem eu vou votar. Mas acredite em mim agora, mesmo que você discorde de mim, seu voto ainda importa para o mundo”, diz. “Minha voz será ouvida nessa eleição, e a sua?”, finaliza. A eleição presidencial dos Estados Unidos acontece na próxima terça-feira, 3.