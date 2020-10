Confinada em A Fazenda 12, MC Mirella lança música com Tainá Costa e Mad Dogz

Clipe foi gravado antes da cantora entrar no reality e já conta com quase 100 mil visualizações em uma hora de lançamento

Reprodução/Youtube MC Mirella é participante de A Fazenda 12



“1,2,3 Vai!”. A MC Mirella, integrante de A Fazenda 12, lançou nesta sexta-feira, 30, videoclipe da música “Metralha de Raba” com a participação de Tainá Costa e Mad Dogz. O vídeo é produção do Canal KondZilla e já tem quase 100 mil visualizações em uma hora de lançamento. “Entendam que esse feat foi gravado bem antes e estava já com data de lançamento, não poderia antecipar e nem adiar”, explica Tainá. “Independente do que esteja acontecendo no reality (estou nem acompanhando direito), as coisas aqui fora funcionam normalmente”, finalizou antes de lançar o funk 170 bpm. Esse é o primeiro trabalho de Tainá como artista da KondZilla Records.

A letra é uma competição de dança, seguindo o padrão de músicas do gênero. “Engatilha e mira metralha de raba violenta. Rebola, tu senta que eu sei que tu aguenta”, diz a música produzida por Mad Dogz. A pdoução é toda trabalhada no cromaqui e podemos ver a peoa e diversos cenários. Mirella usando lentes de contato verde, com roupas bem retrôs, biquíni, macacão de lycra vermelho e vestida de oncinha. A música já está disponível em todas as plataformas digitais.