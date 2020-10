Gloria Groove inicia era R&B com lançamento de ‘A Tua Voz’; ouça

A música faz parte do novo EP da cantora, “Affair”; O álbum será composto por cinco faixas e, segundo a drag queen, cada uma representará uma fase da paixão

Rodolfo Magalhães/Divulgação Em certo momento do clipe, vemos Daniel Garcia, o artista por trás de Gloria Groove



A cantora Gloria Groove lançou seu novo single “A Tua Voz” nesta quinta-feira, 22. A música, que marca a imersão de Gloria no R&B (rhythm and blues), é o primeiro lançamento do novo EP, “Affair”. O álbum será composto por cinco faixas e, segundo a drag queen, cada uma representará uma fase da paixão. O clipe “A Tua Voz”, também lançado nesta quinta, representa o fim de um relacionamento. O vídeo começa colorido, até que Gloria é deixada pela sua paixão, “o amor saiu pela porta afora”. As imagens seguem em preto e branco e ambiente vai esfriando até nevar, enquanto a câmera segue rodando e mostrando o sofrimento da cantora ao perder o seu amado. Em certo momento do clipe, vemos Daniel Garcia, o artista por trás de Gloria Groove. “Eu me lembro de ter ouvido muito a palavra ‘affair’ quando criança e adolescente, pelos veículos de comunicação falando que ‘fulano teve um affair com alguém’, mais do que uma ficada. Essa palavra me atrai muito e está presente em uma das letras desse EP. Não consegui achar uma analogia melhor para um ‘affair’ do que o ‘affair’ que eu tenho com a minha persona artística, o ‘affair’ do Daniel com a Gloria. É muito vívido em mim, realmente existe uma dualidade, um quer tomar mais espaço do que o outro”, explica.

“As cinco faixas representam para mim as cinco fases da paixão, e cada uma foi para um braço da sonoridade do R&B. O EP é mais sobre a relação com a minha própria cabeça e minha persona do que necessariamente um relacionamento. Apesar de as músicas terem cunho romântico, passional, elas têm altos e baixos. Há músicas mais tóxicas, outras mais apaixonadas, mais envolventes, mas tudo isso é uma grande tempestade de sentimentos que acontece de mim para mim”, explica a cantora sobre seu novo projeto audiovisual. As cinco faixas do EP serão acompanhadas de um videoclipe, todas com lançamento marcado para 2020. “A gente vem inovando, de certa forma, com o uso de uma tecnologia nova, um braço robótico para fazer a filmagem de videoclipes, basicamente usado para filmar movimentos precisos. É pouquíssimo requisitado no Brasil, por enquanto, e vamos trazer para dentro do pop brasileiro. Tive o privilégio de usar essa tecnologia nova ao lado do João Monteiro, que já era meu amigo, meu irmão, que admiro muito. O clipe de A Tua Voz é um sonho. Eu sempre imaginei desse jeitinho”, conta.

Confira o clipe: