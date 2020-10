‘Mank’: Gary Oldman tenta salvar ‘Cidadão Kane’ no trailer de novo filme

Filme de David Fincher sobre bastidores de clássico do cinema estreia em dezembro na Netflix

Reprodução/YouTube Gary Oldman é o protagonista do novo filme de David Fincher para a Netflix



A Netflix divulgou o primeiro trailer de “Mank“, o novo filme de David Fincher estrelado por Gary Oldman, nesta quarta-feira (21). Em preto e branco, o longa vai retratar os bastidores de “Cidadão Kane“, clássico do cinema norte-americano de 1941 dirigido por Orson Welles. A trama vai acompanhar a relação de Welles com o roteirista Herman J. Mankiewicz, que será interpretado por Oldman. A prévia revelada já mostra as tensões entre o escritor e os executivos do filme, além do comportamento difícil de Mank.

Amanda Seyfried, Lily Collins, Arliss Howard, Tom Pelphrey, Tom Burke e Charles Dance completam o elenco do filme. O roteiro de “Mank”, escrito por Eric Roth, é baseado em uma história desenvolvida pelo pai de David Fincher, Jack Fincher, que morreu em 2003. A produção estreia no dia 4 de dezembro na Netflix e, nos Estados Unidos, deve entrar em cartaz em cinemas selecionados.

Assista ao trailer: