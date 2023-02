Gorillaz lança música em parceria com MC Bin Laden: ‘Vitória do funk’; confira

‘Controllah’ foi lançada nesta segunda-feira, 27, e faz parte da edição deluxe do álbum mais recente da banda

Reprodução/ Instagram @mcbinladen MC usou as redes sociais para celebrar o lançamento da canção



A banda Gorillaz lançou a música “Controllah“, parceria do grupo com o brasileiro MC Bin Laden, nesta segunda-feira, 27. A faixa é uma das duas gravações feitas pelo grupo com o funkeiro e faz parte da versão deluxe do álbum “Cracker Island“, trabalho mais recente da banda. Nas redes sociais, MC Bin Laden comemorou o lançamento e disse que a gravação é uma vitória para o funk brasileiro. “É uma vitória pro funk, pro movimento. Um feat meu com uma das maiores bandas do mundo. Funk sendo ouvido no mundo todo”, disse o funkeiro nos stories do Instagram. A segunda faixa gravada pelo MC ao lado da banda ainda não tem data para ser lançada.

Confira a música: