Governo de SP reforça segurança de mulheres durante o The Town em Interlagos

O Governo de São Paulo anunciou medidas de reforço à segurança de mulheres durante o festival The Town, realizado neste sábado (6), domingo (7) e também nos dias 12, 13 e 14 de setembro no Autódromo de Interlagos, na capital paulista. A abertura ocorreu ontem, com Travis Scott como atração principal. Entre as iniciativas está a instalação de uma área exclusiva do Protocolo Não se Cale, voltada ao acolhimento e orientação em casos de assédio e violência.

O espaço funcionará em uma tenda no gramado do evento e contará com equipe treinada para atendimento. Todos os profissionais que trabalham no festival — de limpeza a recepção — passaram por capacitação para atuar de acordo com o protocolo.

O Ônibus SP Por Todas, mantido pela Secretaria de Políticas para a Mulher, também estará no local das 11h às 3h. O veículo oferece atendimento humanizado, orientação sobre direitos e canais de denúncia, além de encaminhamento para órgãos como Delegacias da Mulher e Defensoria Pública. O programa atua tanto em eventos de grande porte quanto em bairros com altos índices de vulnerabilidade social.

Criado em agosto de 2023, o Protocolo Não se Cale busca padronizar formas de acolhimento e suporte a mulheres em locais públicos e privados. Já o movimento SP Por Todas reúne diferentes políticas estaduais voltadas à proteção e autonomia feminina.

Segurança reforçada

A operação policial no The Town prevê a atuação de 3,2 mil agentes e 1,1 mil viaturas, além do uso de drones para monitoramento do perímetro do autódromo. Haverá postos de revista, controle de acesso, rondas motorizadas e uma unidade móvel da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) para registro de ocorrências.

Segundo a Polícia Militar, equipes terão policiais fluentes em outros idiomas e mulheres disponíveis para atendimento especializado em casos de importunação sexual.