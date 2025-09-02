Jovem Pan > Entretenimento > Música > Sex Pistols cancela show no The Town e festival anuncia Bad Religion como substituto

Sex Pistols cancela show no The Town e festival anuncia Bad Religion como substituto

Apresentação da banda não acontecerá devido ao estado de saúde do cantor Frank Carter

  • Por Jovem Pan
  • 02/09/2025 19h32
  • BlueSky
Reprodução/Instagram/@badreligionband Bad Religion Formado em Los Angeles, o Bad Religion é considerada uma das bandas mais influentes do punk mundial

O Sex Pistols cancelou o show que faria no The Town no próximo domingo (7), em São Paulo. O festival anunciou o grupo norte-americano Bad Religion como substituto nesta terça-feira, 2. “A apresentação da banda Sex Pistols não acontecerá devido ao estado de saúde do cantor Frank Carter”, informou o festival pelas redes sociais. Frank Carter, de 41 anos, é o novo cantor da lendária banda precursora de punk nos anos 70. Responsável por sucessos como God Save The Queen, os Pistols foram reativados em 2024.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Formado em Los Angeles, o Bad Religion é considerada uma das bandas mais influentes do punk mundial. Com mais de 40 anos de carreira, o grupo é comandado pelo vocalista Greg Graffin. Ao revelar a novidade, o Bad Religion escreveu em suas redes: “São Paulo! Estamos muito felizes em nos juntar ao line-up do festival The Town! Estamos substituindo nossos amigos Sex Pistols. Green Day e Iggy Pop também estarão lá, no dia 7 de setembro. thetown.com.br

 
Ver essa foto no Instagram
  Uma publicação compartilhada por Bad Religion (@badreligionband)

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias

Leia também

5 filmes que chegam ao cinema na primeira semana de setembro
Camila Cabello se manifesta após retorno do Fifth Harmony
Maria Bethânia inicia turnê em comemoração aos 60 anos de carreira
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >