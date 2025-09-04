Jovem Pan > Entretenimento > Música > Com bandeira de Messi, Green Day agita público em Buenos Aires antes de show no The Town

Com bandeira de Messi, Green Day agita público em Buenos Aires antes de show no The Town

O vocalista Billie Joe Armstrong recebeu de um fã uma peça com a clássica foto do craque beijando a taça da Copa do Mundo, mas com a clássica mão com granada, símbolo da banda, no lugar do troféu

  • Por Jovem Pan
  • 04/09/2025 16h53 - Atualizado em 04/09/2025 16h54
Montagem: Reprodução/Instagram/greendayitalianrageandlove Montagem com Billie Joe recebendo bandeira de Messi Billie Joe, do Green Day, recebe bandeira de Messi, coloca-a nas costas e, em seguida, ela é projetada no telão do estádio do Huracán

Dias antes de se apresentar no festival The Town, em São Paulo, o Green Day realizou um show em Buenos Aires, na noite de quarta-feira (3), no Estádio de Huracán. Durante a apresentação, o vocalista Billie Joe Armstrong recebeu de um fã uma bandeira da Argentina com a imagem de Lionel Messi. No desenho, o craque não aparecia com a taça da Copa do Mundo, mas sim beijando a clássica mão com granada, símbolo da banda. Armstrong levantou o objeto no palco e brincou: “Messi, você precisa sair da Flórida agora”, arrancando risadas do público.

A frase também foi interpretada como uma crítica ao atual momento dos Estados Unidos, onde políticas migratórias mais rígidas têm afetado a comunidade latina. Além do show, os integrantes aproveitaram a passagem pela capital argentina para visitar o Cemitério da Recoleta, ponto turístico famoso da cidade. O baixista Mike Dirnt também compartilhou em suas redes sociais o registro de um momento típico: degustando um choripán antes do concerto.

O Green Day será a atração principal do The Town no próximo domingo (7), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A banda ainda tem apresentação marcada em Curitiba, no dia 12. Já o show que seria realizado no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, foi cancelado por conflito de agenda com as quartas de final da Copa do Brasil.

Veja o vídeo

