Com bandeira de Messi, Green Day agita público em Buenos Aires antes de show no The Town

O vocalista Billie Joe Armstrong recebeu de um fã uma peça com a clássica foto do craque beijando a taça da Copa do Mundo, mas com a clássica mão com granada, símbolo da banda, no lugar do troféu

Montagem: Reprodução/Instagram/greendayitalianrageandlove Billie Joe, do Green Day, recebe bandeira de Messi, coloca-a nas costas e, em seguida, ela é projetada no telão do estádio do Huracán



Dias antes de se apresentar no festival The Town, em São Paulo, o Green Day realizou um show em Buenos Aires, na noite de quarta-feira (3), no Estádio de Huracán. Durante a apresentação, o vocalista Billie Joe Armstrong recebeu de um fã uma bandeira da Argentina com a imagem de Lionel Messi. No desenho, o craque não aparecia com a taça da Copa do Mundo, mas sim beijando a clássica mão com granada, símbolo da banda. Armstrong levantou o objeto no palco e brincou: “Messi, você precisa sair da Flórida agora”, arrancando risadas do público.

A frase também foi interpretada como uma crítica ao atual momento dos Estados Unidos, onde políticas migratórias mais rígidas têm afetado a comunidade latina. Além do show, os integrantes aproveitaram a passagem pela capital argentina para visitar o Cemitério da Recoleta, ponto turístico famoso da cidade. O baixista Mike Dirnt também compartilhou em suas redes sociais o registro de um momento típico: degustando um choripán antes do concerto.

O Green Day será a atração principal do The Town no próximo domingo (7), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A banda ainda tem apresentação marcada em Curitiba, no dia 12. Já o show que seria realizado no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, foi cancelado por conflito de agenda com as quartas de final da Copa do Brasil.

Veja o vídeo

Green Day abraçou bandeira do Messi em show na Argentina.pic.twitter.com/upK084IWm5 — José Norberto Flesch (@jnflesch) September 4, 2025

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA