João Gilberto e Beth Carvalho são homenageados no Grammy 2020

Reprodução/YouTube João Gilberto foi um dos maiores nomes da bossa nova e morreu em julho de 2019



Os brasileiros João Gilberto e Beth Carvalho foram lembrados durante o in memorian do Grammy 2020. A cerimônia, que aconteceu no domingo (26), prestou homenagem aos artistas e destaques da música que morreram entre 2019 e 2020.

Os rappers Nipsey Hussle e Juice WRLD abriram o segmento. Aos 21 anos, Juice morreu de overdose acidental no dia 8 de dezembro. Já Hussle, que foi morto a tiros em março de 2019, também recebeu o seu primeiro Grammy pela melhor performance de rap por “Racks in the middle”, com participação do MC Roddy Ricch e do produtor Hit-Boy.

Um dos maiores nomes por trás da bossa nova, João Gilberto morreu morreu aos 88 anos em julho de 2019. A sambista Beth Carvalho morreu, aos 72 anos, em abril do ano passado.

Veja o in memorian do Grammy 2020: