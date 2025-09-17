Grammy Latino anuncia indicados para a 26ª edição da premiação com Liniker na lista

Evento está marcado para acontecer no dia 13 de novembro em Las Vegas, nos Estados Unidos; outros brasileiros nomeados são Milton Nascimento, Júlia Mestre, Marina Sena e Zé Ibarra

AGATHA GAMEIRO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Liniker se destaca com sete indicações na 26ª edição do Grammy Latino



A Academia Latina da Gravação anunciou nesta quarta-feira (17) os indicados para a 26ª edição do Grammy Latino, e a artista brasileira Liniker se destacou com sete indicações. A cantora está concorrendo em três das principais categorias da premiação, incluindo Álbum do Ano com “Caju”, Gravação do Ano com “Ao Teu Lado”, e Canção do Ano com “Veludo Marrom”.

Além de Liniker, outros artistas brasileiros também receberam indicações em diversas categorias. Nomes como Marina Sena, Milton Nascimento, Carol Biazin, Djonga e Julia Mestre estão na lista, reforçando a forte presença da música brasileira no cenário latino-americano. Na categoria de Melhor Artista Revelação, o Brasil marcou presença com as indicações de Juliane Gamboa e Sued Nunes.

Entre os artistas de outros países, a premiação conta com nomes de peso como Bad Bunny, Karol G e a dupla Ca7riel & Paco Amoroso, que também conquistaram múltiplas indicações nas categorias mais importantes.

O Grammy Latino 2025, que celebra a excelência na música latina, acontecerá no dia 13 de novembro em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Destaques brasileiros nas principais categorias: