Grammy Latino anuncia indicados para a 26ª edição da premiação com Liniker na lista

Evento está marcado para acontecer no dia 13 de novembro em Las Vegas, nos Estados Unidos; outros brasileiros nomeados são Milton Nascimento, Júlia Mestre, Marina Sena e Zé Ibarra

  • Por da Redação
  • 17/09/2025 12h15 - Atualizado em 17/09/2025 12h18
AGATHA GAMEIRO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO liniker virada cultural Liniker se destaca com sete indicações na 26ª edição do Grammy Latino

A Academia Latina da Gravação anunciou nesta quarta-feira (17) os indicados para a 26ª edição do Grammy Latino, e a artista brasileira Liniker se destacou com sete indicações. A cantora está concorrendo em três das principais categorias da premiação, incluindo Álbum do Ano com “Caju”, Gravação do Ano com “Ao Teu Lado”, e Canção do Ano com “Veludo Marrom”.

Além de Liniker, outros artistas brasileiros também receberam indicações em diversas categorias. Nomes como Marina Sena, Milton Nascimento, Carol Biazin, Djonga e Julia Mestre estão na lista, reforçando a forte presença da música brasileira no cenário latino-americano. Na categoria de Melhor Artista Revelação, o Brasil marcou presença com as indicações de Juliane Gamboa e Sued Nunes.

Entre os artistas de outros países, a premiação conta com nomes de peso como Bad Bunny, Karol G e a dupla Ca7riel & Paco Amoroso, que também conquistaram múltiplas indicações nas categorias mais importantes.

O Grammy Latino 2025, que celebra a excelência na música latina, acontecerá no dia 13 de novembro em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Destaques brasileiros nas principais categorias:

  • Álbum do Ano:
    • ‘Caju’, de Liniker;
  • Canção do Ano:
    • ‘Veludo Marrom’, de Liniker;
  • Gravação do Ano:
    • ‘Ao Teu Lado’, de Liniker;
  • Melhor Artista Revelação:
    • Juliane Gamboa;
    • Sued Nunes;
  • Melhor Canção em Língua Portuguesa:
      • ‘Maravilhosamente Bem’, de Julia Mestre;
      • ‘Ouro de Tolo’, de Marina Sena;
      • ‘Um Vento Passou’, de Milton Nascimento & esperanza spalding;
      • ‘Veludo Marrom’, de Liniker;
  • Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa:
    • ‘No Escuro, Quem É Você?’, de Carol Biazin;
    • ‘Caju’, de Liniker;
    • ‘Maravilhosamente Bem’, de Julia Mestre;
    • ‘Coisas Naturais’, de Marina Sena;

