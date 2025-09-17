Grammy Latino anuncia indicados para a 26ª edição da premiação com Liniker na lista
Evento está marcado para acontecer no dia 13 de novembro em Las Vegas, nos Estados Unidos; outros brasileiros nomeados são Milton Nascimento, Júlia Mestre, Marina Sena e Zé Ibarra
A Academia Latina da Gravação anunciou nesta quarta-feira (17) os indicados para a 26ª edição do Grammy Latino, e a artista brasileira Liniker se destacou com sete indicações. A cantora está concorrendo em três das principais categorias da premiação, incluindo Álbum do Ano com “Caju”, Gravação do Ano com “Ao Teu Lado”, e Canção do Ano com “Veludo Marrom”.
Além de Liniker, outros artistas brasileiros também receberam indicações em diversas categorias. Nomes como Marina Sena, Milton Nascimento, Carol Biazin, Djonga e Julia Mestre estão na lista, reforçando a forte presença da música brasileira no cenário latino-americano. Na categoria de Melhor Artista Revelação, o Brasil marcou presença com as indicações de Juliane Gamboa e Sued Nunes.
Entre os artistas de outros países, a premiação conta com nomes de peso como Bad Bunny, Karol G e a dupla Ca7riel & Paco Amoroso, que também conquistaram múltiplas indicações nas categorias mais importantes.
O Grammy Latino 2025, que celebra a excelência na música latina, acontecerá no dia 13 de novembro em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Destaques brasileiros nas principais categorias:
- Álbum do Ano:
- ‘Caju’, de Liniker;
- Canção do Ano:
- ‘Veludo Marrom’, de Liniker;
- Gravação do Ano:
- ‘Ao Teu Lado’, de Liniker;
- Melhor Artista Revelação:
- Juliane Gamboa;
- Sued Nunes;
- Melhor Canção em Língua Portuguesa:
- ‘Maravilhosamente Bem’, de Julia Mestre;
- ‘Ouro de Tolo’, de Marina Sena;
- ‘Um Vento Passou’, de Milton Nascimento & esperanza spalding;
- ‘Veludo Marrom’, de Liniker;
- Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa:
- ‘No Escuro, Quem É Você?’, de Carol Biazin;
- ‘Caju’, de Liniker;
- ‘Maravilhosamente Bem’, de Julia Mestre;
- ‘Coisas Naturais’, de Marina Sena;
