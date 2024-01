Green Day tocará ‘Dookie’ e ‘American Idiot’ na íntegra em nova turnê

Apresentações prometem ser longas, porque além dos discos antigos, eles também vão tocar as canções mais recentes: forma como o show será estruturado ainda está em estudo

Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Tré Cool, Billie Joe Armstrong e Mike Dirnt do Green Day visitam o 'The Howard Stern Show' do SiriusXM no SiriusXM Studio



O Green Day se prepara para uma nova turnê que promete ser longa e especial. Além de divulgar seu novo álbum, intitulado “Saviors”, o trio também irá comemorar os aniversários de dois de seus discos mais emblemáticos: “Dookie”, que completa 30 anos, e “American Idiot”, que completa 20 anos. Durante os concertos, Billie Joe, Tré Cool e Mike Dirnt prometem tocar os dois álbuns na íntegra. “Dookie” conta com 14 músicas e tem uma duração de aproximadamente 40 minutos, enquanto “American Idiot” possui 13 faixas e tem uma duração de pouco menos de uma hora. Em entrevista à ‘Rolling Stone’, o baixista Mike Dirnt afirmou que essa será a primeira e provavelmente a última vez que eles farão algo desse tipo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A forma como o show será montado ainda está sendo estudada, mas uma coisa é certa: os concertos serão longos, já que o Green Day também precisa apresentar algumas músicas novas e outros sucessos durante o espetáculo. Além disso, a turnê “The Saviors Tour” contará com a participação especial de duas bandas dos anos 90 na América do Norte: Rancid e Smashing Pumpkins. O dia será aberto pelas novatas do The Linda Lindas. Os shows na América do Norte estão marcados para acontecer entre 29 de julho e 28 de setembro. Antes disso, o Green Day passará o mês de junho e o dia 30 de maio tocando em uma maratona de 17 shows em 17 cidades de 10 países diferentes na Europa.