Grupo de k-pop BTS anuncia pausa e integrantes falam em carreira solo

Ao explicar o hiato, membros do grupo disseram que era o momento de crescimento e amadurecimento de todos; anúncio ocorre dias antes do novo lançamento da banda

Reprodução/Twitter Membros do grupo BTS seguirão em carreira solo durante pausa da banda



A banda de pop sulcoreana BTS anunciou nesta terça-feira, 14, que fará uma pausa com tempo indeterminado para volta. A fala realizada ocorreu durante uma transmissão ao vivo em um jantar comemorativo e, no local, os integrantes da banda comemoravam os nove anos de carreira. A justificativa utilizada pelos membros do BTS foi de que o momento atual pede um crescimento e amadurecimento individual que será benéfico a todos. “Eu sempre pensei que o BTS era diferente dos outros grupos, mas o problema com o k-pop é que não te dão tempo para amadurecer. Você precisa continuar produzindo música e seguir fazendo algo”, afirmou o rapper RM – integrante da banda. A pausa, segundo os cantores, não foi uma decisão difícil, mas servirá o grupo pense nas novas direções do BTS. O anúncio foi realizado na semana em que os sulcoreanos lançarão a sua coletânea comemorativa de quase uma década de carreira, chamada de ‘Proof’.