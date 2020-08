Guitarra clássica de Jimi Hendrix é leiloada por mais de R$ 1 milhão

Instrumento foi usado pelo músico entre 1962 e 1964 e foi arrematado por US$ 216 (cerca de R$ 1,1 milhão)

Um achado para os fãs de Jimi Hendrix, a guitarra modelo Japanese Sunburst que o músico usou entre 1962 e 1964, quando ainda não tinha o nome que teria anos depois, foi a leilão e acabou sendo arrematada por US$ 216 mil, algo em torno de R$ 1,1 milhão. Segundo a agência de leilões GWS Auctions, que promoveu o leilão, Hendrix comprou a guitarra no período seguinte ao que serviu exército nos Estados Unidos. Foi com esse instrumento que Jimi Hendrix, por um curto período de tempo, tocou no com músicos como Wilson Pickett, Slim Harpo, Ike e a mulher, Tina Turner, e a lenda Jackie Wilson.

O instrumento, no entanto, foi deixado em Nova York quando o guitarrista partiu para o Reino Unido para formar a Jimi Hendrix Experience e acabou sendo cuidada pelo amigo dele, Mike Quashie. Mais de R$ 1 milhão em um instrumento pode parecer caro, mas para o mercado de leilões não significa tanto quando se sabe que o violão 1942 Martin D-18, de Elvis Presley, foi vendido US$ 1,3 milhão, o equivalente a mais de R$ 7 milhões.

*Com Estadão Conteúdo