Guitarra destruída por Kurt Cobain é leiloada por quase R$ 3 milhões 

Valor representada dez vezes mais que o preço estimado pela casa de leilões Julien’s Auctions; instrumento foi remontado, mas não pode ser usado

Frederic J. BROWN / AFP A guitarra foi remontada, mas não pode mais ser tocada, disse Kody Frederick, da Julien's Auctions



Uma guitarra destruída no palco por Kurt Cobain, astro do rock e vocalista do grupo Nirvana, foi vendida por quase US$ 600 mil dólares, cerca de R$ 2,99 milhões na cotação atual. O valor representa dez vezes mais que o preço estimado, informou no sábado, 20, uma casa de leilões. O instrumento musical, uma guitarra Fender Stratocaster, foi remontada, porém não pode ser usada, segundo Kody Frederick, da casa de leilões Julien’s Auctions, no início do mês. A estimativa inicial era que o instrumento fosse vendido por cerca de US$ 60 mil dólares, quase R$ 300 mil, no leilão público realizado no Hard Rock Cafe de Nova York. Porém, a foi vendida por US$ 595 mil dólares. “Kurt Cobain, quando estava no palco, quando tocava, era uma máquina”, disse Frederick. O astro do rock cometeu suicídio em abril de 1994, aos 27 anos. O leilão de três dias, que termina neste domingo, também inclui objetos das carreiras de Eddie Van Halen, Elvis Presley, Freddie Mercury, Bill Wyman e Janet Jackson.

*Com informações de Agence France-Presse