No ‘BBB 24’, Davi passa mal e cogita desistir do programa

Reprodução / Globoplay No Big Brother Brasil 2024, Davi próximo ao botão da desistência e cogita desistir do programa



O brother Davi do Big Brother Brasil 2024 cogitou desistir do reality show na manhã deste domingo, 11. O jovem de apenas 21 anos chorou e expressou o desejo de apertar o botão da desistência o qual, no entanto, momento estava vermelho e indisponível para ser apertado. O baiano acordou Isabelle para compartilhar sua vontade de abandonar o programa. “Estou pensando em apertar o botão”, desabafou. No entanto, a sister não concordou com a ideia e o incentivou a continuar. “Não, Davi. Você não vai fazer isso. Você chegou até aqui. Jamais. Não existe essa possibilidade”, afirmou. Após a conversa com Isabelle, Davi desceu para a sala e, diante do botão de desistência, chorou intensamente. “Eu não quero”, lamentou o participante. Em seguida, ele deixou a sala e foi para o jardim da casa, onde continuou a chorar.

Nos últimos dias, Davi tem sido alvo intenso da maioria dos participantes da casa e, além estar sofrendo com o isolamento pelo restante dos brothers, ele precisou tomar soro e remédio neste sábado, 10, pois não estava se sentindo bem. Pelo perfil oficial de Davi no X (antigo Twitter), a equipe afirmou que foi pega de surpresa com o que está acontecendo, mas que “independente de qualquer decisão que ele for tomar referente a desistência ou não do jogo, eles estão de prontidão para acolhê-lo da melhor forma possível”. Confira o momento em que Davi desabafa com Isabelle:

Na piscina Davi desabafa: “É sobre o que eu sinto, é sobre o que eu sou. Pra mim já chega.” (📸Vídeo/Reprodução: TV Globo) pic.twitter.com/uNQ8KtZJMf — Davi Brito 🚗 (@davibritof) February 11, 2024

