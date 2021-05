Gusttavo Lima, Ludmilla e mais artistas fazem show para 500 pessoas no Copacabana Palace

Secretaria de Ordem Pública afirma que evento estava dentro das regras porque salão comportava até 2 mil convidados; cantor sertanejo usou Instagram para mostrar que fez exame para detectar Covid-19

Reprodução Twitter Gusttavo Lima e Ludmilla Gusttavo Lima e Ludmilla estavam entre as atrações da festa de gala no hotel mais famoso do Rio de Janeiro



Ludmilla, Gusttavo Lima, Alexandre Pires, Dudu Nobre e Mumuzinho estavam entre os artistas que participaram de uma festa com shows ao vivo no Copacabana Palace na noite desta sexta-feira, 14. O evento chegou a reunir 500 pessoas vestidas em trajes de gala, mas a Secretaria de Ordem Pública (Seop) não registrou nenhuma infração durante a fiscalização, que aconteceu por volta das 23h. De acordo com o órgão, no momento da visita haviam apenas cem pessoas, todas elas de máscara, no salão que comporta até 2 mil convidados. Desde o dia 6, o decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro permite apresentações artísticas desde que os participantes não excedam 40% da capacidade do espaço, respeitem o distanciamento social de 1,5 metro e usem máscara. Ainda assim, a realização da festa gerou polêmica nas redes sociais por acontecer em meio à pandemia do novo coronavírus. Entre os convidados da festa estavam Marcelo Tocão, que trabalha como assessor parlamentar do senador Romário. Ele postou uma foto no Instagram em que aparece de smoking ao lado da esposa, que por sua vez está de vestido longo.

O Copacabana Palace emitiu um comunicado afirmando que todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 tinham sido respeitados na noite anterior. “O Copacabana Palace informa que, para realização do evento do dia 14 de maio nas dependências do hotel, foram cumpridas todas as exigências e obrigações legais estabelecidas pelo decreto n° 48.845, publicado em 7 de maio de 2021 no Diário Oficial do Município. O Copa reforça para seus contratantes externos que o comprometimento com as recomendações das autoridades é um pré-requisito para que os eventos aconteçam. Adotamos um protocolo de prevenção e combate à Covid-19 de acordo com as regras vigentes, de modo que a saúde e segurança de hóspedes, funcionários e clientes são nossa maior prioridade”, diz a nota. A assessoria do cantor Gusttavo Lima também reiterou que a festa ocorreu dentro das regras. “O Gusttavo Lima foi contratado como artista, como os demais. Fizeram o show dentro das normas de segurança do Rio de Janeiro. Todos os protocolos foram seguidos, inclusive, testes foram realizados em todos os presentes no local. Os 500 convidados eram 40% da capacidade do local”, afirmou. Na própria sexta-feira, 14, Gusttavo Lima postou um stories no Instagram em que aparece fazendo um exame RT PCR para detectar o novo coronavírus. “Graças a Deus, zero”, escreveu ele provavelmente se referindo ao resultado do teste.

