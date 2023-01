Harry Styles pede desculpas após calça rasgar no meio de show

Apresentação no Kia Forum, em Los Angeles, teve até Jennifer Aniston na plateia

Reprodução/ twitter @lukyagain Harry se desculpou com a plateia poucos minutos depois de rasgar a calça



Harry Styles passou por uma cena inusitada durante um show em Los Angeles, nos Estados Unidos, quando sua calça rasgou no meio de uma performance. Na plateia estava a atriz Jennifer Aniston, que pareceu chocada com o ocorrido. Durante o show, Harry se desculpou. “Minha calça rasgou. Acho necessário pedir desculpas a alguns de vocês aí na frente. Quero dizer, este é um programa familiar … prometo que não faz parte do programa”, disse. O incidente aconteceu durante a música ‘Music For A Sushi Restaurant’, numa apresentação no Kia Forum na noite de quinta-feira, 26. Ao notar que a calça rasgou, o cantor arregalou os olhos e se mostrou constrangido.