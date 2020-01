Hayley Williams lança novo clipe de projeto solo; veja ‘Leave It Alone’

Reprodução/YouTube Esta é a segunda canção da carreira solo de Hayley, que tem um álbum com lançamento marcado para maio



A carreira solo de Hayley Williams está a todo vapor! A vocalista da banda Paramore lançou nesta quinta-feira (30) o clipe de “Leave It Alone”, o segundo desde a semana passada. No último dia 22, Williams lançou o clipe de “Simmer“.

A faixa faz parte do álbum “Petals For Armor” e tem composição da própria Hayley com produção de Taylor York, guitarrista do Paramore.

Bem conceitual e intimista, a direção do vídeo é assinada por Warren Fu. A cantora está assumindo uma identidade bem diferente do que a vista na banda que alçou seu nome à fama.

“Petals For Armor” será lançado no dia 8 de maio e marca o primeiro trabalho da cantora desde o disco “After Laughter”, do Paramore, de 2017.

Assista ao clipe: