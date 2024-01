Rodriguinho ameaça agredir Davi no ‘BBB 24’: ‘Saio por expulsão’

Cantor gerou polêmica na última madrugada após discussões e dizer que não se importa de estar no programa: ‘Fui convidado’

Reprodução / Globoplay / Instagram @Wanessa Wanessa ao lado de Rodriguinho, líder da semana do BBB 24



O cantor Rodriguinho, participante do BBB 24, causou polêmica nesta madrugada ao afirmar que agrediria Davi caso ele se aproximasse. “Eu vou bater nele. Eu vou, eu vou, eu tô falando sério, se ele se dirigir a mim… Saio por expulsão, não tem problema nenhum”, declarou durante uma conversa no quarto do líder, não se importando em seu expulso do programa, algo que os outros confinados o alertavam. Durante o “sincerão”, quadro que acontece toda segunda-feira com os emparedados e o líder, Rodriguinho foi criticado por Marcus, que o chamou de jogador “inútil”. No ao vivo, o pagodeiro revelou que preferia estar ao lado de sua família ao invés de participar do BBB 24. Ele também afirmou ser um jogador “profissional” e que está disposto a “jogar” no reality, mas expressou o desejo de ir para o paredão. “Realmente pra mim não foi um sonho tá aqui, me convidaram e eu vim. Respeito o sonho de vocês pra caramba, mas realmente não é o meu. Se eu falo que não quero tá aqui isso é um problema só meu e se vocês quiserem usar pra me colocar no paredão, ok”.