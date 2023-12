Homem que inspirou música ‘Acorda, Pedrinho’ morre aos 65 anos

Pedro Domingos do Prado foi encontrado morto no quarto de hotel onde morava; causa da morte não foi divulgada

Reprodução/Instagram/@jovemdionisio Banda Jovem Dionisio presta homenagem para Pedro Domingos do Prado



Morreu na segunda-feira, 25, Pedro Domingos do Prado, homem que inspirou a música “Acorda, Pedrinho”. Segundo a prefeitura, ele foi encontrado morto no quarto de hotel onde morava, e a causa da morte está sendo investigada. O sepultamento está previsto para essa terça-feira. Nas redes sociais, a banda Jovem Dionisio, composta por Pasquali, Rafael Mendes, Gustavo Karam, Bernardo Hey e Gabriel Mendes, lamentou a morte de Pedro. “Com imensa tristeza em nossos corações que hoje nos despedimos do nosso grande amigo Pedrinho”, escreveram. “Hoje, o bar do dionisio, a jovem dionisio, o juvevila e todo mundo que um dia teve a sorte de cruzar com ele, lamenta a perda de uma pessoa tão insubstituível”, acrescentam.”Pedrinho com toda certeza foi o canalizador de todo esse carinho que o bar oferece. Qualquer pessoa que pisou la dentro e conversou um pouco com ele sabe disso”, disseram, se referindo aos bar do Dionisio, localizado na capital paranaense. “Nunca esqueceremos o quão importante ele foi. Obrigado, Pedrinho cantaremos seu nome com todo o carinho que você nos deu. Um dia a gente se encontra pra terminar aquela partida de sinuca”, concluiu a banda.