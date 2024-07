Ibirapuera se transforma em palco para evento que reúne audiovisual, música, moda e arte

Edição especial da BOMA acontece neste sábado no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no parque que é cartão postal de São Paulo

Divulgação/BOMA Ibirapuera se transforma neste sábado em um espaço multicultural que abraça diferentes expressões de arte



A BOMA (Born of Music Addiction) retorna à São Paulo no espaço PACUBRA (Pavilhão das Culturas Brasileiras), no complexo do Ibirapuera. O evento acontece neste sábado (13), a partir das 16h. Com programação diversificada, dividida entre diurna e noturna, o cartão postal de São Paulo se transforma em um espaço multicultural que abraça diferentes expressões de arte com desfile de moda, exibição de curta-metragem, palestras e sets de DJs. De acordo com os organizadores do evento, a proposta é criar uma nova modalidade de entretenimento. “Estamos construindo algo novo para o mercado por meio de um espaço colaborativo, rico e inovador, com a premissa de ‘Before we dance: we talk, listen, watch & feel!’ (Antes de dançar: conversamos, ouvimos, assistimos e sentimos), reforçando que estamos em constante evolução, buscando ampliar e evoluir o nosso campo de ideias dentro do próprio ecossistema”, explica a marca.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O BOMA Day Experience contará com quatro momentos: BOMA WELCOME drinks & cocktails, com set do From House to Disco; BOMA PREMIERE, com a exibição do curta-metragem “Não Tradicional Moda”, dirigido por Caio Val Verde e protagonizado por Jubba Sam (fundador da DOD Alfaiataria); BOMA TALKS: “Transmitindo a Verdade a Partir da Arte”, com palestras de Russo PassaPusso (BaianaSystem), Gabriel Andrade (Coala Festival), Mayra Auad (MyMama Entertainment) e mediação de Bruno Sapienza (Ingresse) e Mit Ammar (Entourage e BOMA); e BOMA FASHION SHOW, com o lançamento da nova coleção BOMA Clothing, collabs especiais e inauguração da loja online.

Serviço



Ingresse Connect: BOMA Day Experience + BOMA Night Experience

Dia: 13 de julho (sábado)

Horário: A partir das 16h

Local: PACUBRA: Pavilhão das Culturas Brasileiras, complexo do Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, S/N – Vila Mariana, São Paulo – SP

Ingressos em: ingresse.com/boma-sp-13-07

Informações em: instagram.com/weare_boma e https://www.instagram.com/ingresse/