Fim de semana tem homenagem ao Dia do Rock, Festival Chic Show e reabertura do Museu do Futebol

Outras atrações da capital paulista são a estreia do musical “A Noviça Rebelde”, a nova peça de Bete Coelho, a mostra com filmes de Al Pacino e uma exposição imersiva no MIS Experience; confira a agenda cultural

Michael Tran/AFP Lauryn Hill encabeça o line-up do Festival Chic Show, que comemora os 50 anos do baile de black music no Allianz Parque



A programação deste final de semana mescla shows com grandes nomes da música, eventos em homenagem ao Dia do Rock e a chegada de um musical clássico aos palcos de São Paulo. O espetáculo “A Noviça Rebelde” estreia na cidade após uma temporada de sucesso no Rio de Janeiro. Em comemoração aos 50 anos do baile de black music criado por Luiz Alberto da Silva, o Luizão, o Allianz Parque recebe grandes atrações nacionais e internacionais no Festival Chic Show. No line-up, estão nomes como Lauryn Hill, YG Marley, Criolo, Sandra Sá e Mano Brown. O fim de semana ainda conta com a reabertura do Museu do Futebol, um dos mais importantes de São Paulo, com novidades. Para quem gosta de cinema, ainda há uma mostra em homenagem a Al Pacino no CCBB. E o MIS Experience inaugura a mostra imersiva de realidade aumentada “Notre-Dame de Paris: uma viagem pela Catedral” no domingo (14).

Confira a programação completa:

Shows

Fabiana Cozza

12/7, sexta-feira, e 13/7, sábado, 21h – A cantora faz show do álbum Urucungo, que traz canções inéditas do escritor e pesquisador carioca Nei Lopes, que participará das apresentações Entre as músicas deste trabalho estão Dia de Glória, que Fabiana gravou ao lado de Leci Brandão, e Ofertório, parceria de Lopes com Francis Hime.

Onde: Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, Vila Mariana.

Quanto: R$ 18/R$ 60.

Marcos Valle e convidados

12/7, sexta-feira, 22h – O cantor e compositor, autor de Samba de Verão, uma das canções brasileiras mais regravadas mundo afora, faz show antes de embarcar para mais uma turnê pela Europa e Estados Unidos. Na apresentação, Valle terá Céu, Emicida, Moreno Veloso e Rashid como convidados.

Onde: Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade.

Quanto: R$ 130/R$ 200.

Festival Chic Show

13/7, sábado, 13h45 – O festival comemora os 50 anos do baile de black music criado por Luiz Alberto da Silva, o Luizão, que durante muito tempo ocorreu no Palestra Itália, atual Allianz Parque. Para a celebração, os convidados são a cantora e rapper americana Lauryn Hill e seu filho YG Marley, além dos brasileiros Criolo, Sandra Sá, Mano Brown e Rael. DJs também vão animar a festa.

Onde: Allianz Parque. R. Palestra Itália, 200, Pompeia.

Quanto: R$ 280/R$ 680.

Festival Index

12/7, sexta-feira, 18h/22h; 13/7, sábado, 15h/22h; 14/7, domingo, 15h/20h – O festival apresenta, em três dias de programação, música, arte sonora, dança, instalações e exibições de obras audiovisuais. Na sexta, tem apresentação da cantora e compositora carioca Juçara Marçal e do músico Cadu Tenório. No sábado, uma das atrações é a violinista suíça Charlotte Hug. Para o domingo está programada a apresentação do projeto Guizado e a Realeza, dos músicos brasileiros Guizado, Marcelo Cabral, Paola Ribeiros e Mamah Soares.

Onde: Arquivo Histórico Municipal. Pça. Cel. Fernando Prestes, 152, Bom Retiro.

Quanto: Gratuito.

Kiss FM – 23 anos

13/7, sábado, 22h – A emissora de rádio paulistana dedicada ao rock comemora seu aniversário de criação trazendo shows completos das bandas brasileiras Ultraje a Rigor, Raimundos, 365 e Normalayze.

Onde: Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Vila Cruzeiro.

Quanto: R$ 120/R$ 240.

CPM 22

13/7, sábado, 23h30 – No Dia Mundial do Rock, a banda liderada pelo vocalista Badauí lança seu novo álbum, Enfrente, oitavo trabalho de estúdio do grupo. As novas músicas, entre elas, O Ano em Que a Terra Parou e Dono da Verdade, refletem sobre temas como a pandemia – época em que o disco foi gravado – e a era digital.

Onde: Audio Club. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca.

Quanto: R$ 70/R$ 130.

A Banda Mais Bonita da Cidade

14/7, domingo, 18h40 – Conhecida pelo hit Oração, a banda, criada em 2009, lança seu quarto álbum, O Futuro Já Está Acontecendo, que traz oito músicas inéditas, entre elas, Teu Chá e Calma. O show terá a participação da pianista curitibana Klüber.

Onde: Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros

Quanto: R$ 70/R$ 180.

Chico César, Blanca e Rojobarcelo

14/7, domingo, 19h – Chico César e os músicos argentinos Blanca e Rojobarcelo se juntam para apresentar o álbum Beleza pra Nós. Nele, há canções como É Preciso Navegar, Primavera Nasce e Lo Que Tengo Hoy. Os três artistas também apresentam músicas de suas carreiras solo.

Onde: Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, Consolação.

Quanto: R$ 120.

Alaíde Costa

16/7, terça-feira, e 17/7, quarta-feira, 20h – Aos 88 anos, a cantora apresenta o show inédito Alaíde Costa canta Domingo, com o repertório do álbum de estreia de Gal Costa e Caetano Veloso, de 1967. É neste disco que estão canções como Minha Senhora, que Alaíde sempre gostou de cantar, Coração Vagabundo e Zabele. O show terá a participação especial do cantor Ayrton Montarroyos.

Onde: Sesc 14 Bis. R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista.

Quanto: R$ 18/R$ 60.

Teatro

Petra

Estrelado e dirigido por Bete Coelho, o espetáculo reflete sobre o feminino, o amor e o teatro. A peça é baseada no clássico As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, de Rainer Werner Fassbinder. A trama acompanha a estilista de alta costura Petra von Kant, frustrada por uma paixão não correspondida, e outras mulheres que compartilham da busca incessante pelo amor. Além de Bete, Gabriel Fernandes também é responsável pela direção. O elenco é todo feminino: além da atriz, conta com Luiza Curvo, Lindsay Castro Lima, Clarissa Kiste, Renata Melo, Miranda Diamant Frias e Laís Lacôrte.

Quando: De 13/7 a 7/8. Quartas a sábados, 21h; domingos, 19h.

Onde: Teatro Cacilda Becker – R. Tito, 295, Lapa.

Quanto: R$ 20.

Freud e o Visitante

O Grupo Tapa volta com mais uma temporada de Freud e o Visitante no Teatro Ruth Escobar. No centro da peça, está o pai da psicanálise e uma disputa entre divindade e ateísmo. Escrito por Éric-Emmanuel Schmitt, o espetáculo traz Freud em um embate com um visitante desconhecido dias após a anexação da Áustria pela Alemanha. O encontro gera dúvidas sobre ser alucinação, memória e sonho. Dirigido por Eduardo Tolentino de Araujo, Freud e o Visitante tem Adriano Bedin, Anna Cecília Junqueira, Brian Penido Ross e Bruno Barchesi no elenco.

Quando: De 5/6 a 1/9. Sextas a domingos, 20h.

Onde: Teatro Ruth Escobar – Rua dos Ingleses, 209, Morro dos Ingleses.

Quanto: R$ 80.

Musical

A Noviça Rebelde

Depois de uma temporada no Rio, o musical clássico chega a São Paulo em uma versão com Malu Rodrigues, Pierre Baitelli e Larissa Manoela no elenco. A montagem traz músicas que marcaram a história do teatro musical, como The Sound of Music e Do-Re-Mi, em versões em português adaptadas por Claudio Botelho. A direção é de Charles Möeller.

Quando: De 13/7 a 28/7. Quintas e sextas, 20h; sábados e domingos, 15h e 20h.

Onde: Vibra São Paulo – Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida.

Quanto: R$ 39/R$ 360.

Exposição

Museu do Futebol

O museu, um dos mais importantes de São Paulo, reabre depois de oito meses fechado para reforma com duas novidades: a Sala Raízes, com mais de 100 fotos e um filme produzido pelo cineasta Carlos Nader, que faz uma reflexão sobre como o esporte se tornou um fenômeno cultural; e a Sala Pelé, uma grande homenagem aos jogador brasileiro e um dos maiores ídolos mundiais de todos os tempos. Os tradicionais espaços, como a Sala das Copas, com a história da competição e destaque para o futebol feminino, e Sala das Origens, que traz a linha do tempo do esporte, foram repaginadas para receber novamente os visitantes.

Quando: A partir de 12/7.

Onde: Praça Charles Miller, s/nº, Estádio do Pacaembu.

Quanto: R$ 24.

Notre-Dame de Paris: uma viagem pela Catedral

A partir do dia 14, o MIS Experience recebe uma exposição imersiva de realidade aumentada sobre a Catedral de Notre-Dame, uma das principais construções arquitetônicas da história da França. Os visitantes passarão pelos mais de 850 anos de história do monumento, incluindo sua fundação, a coroação de Napoleão e o casamento de Henrique IV, e até o incêndio que destruiu parte dele em 2019. Será a primeira vez da mostra na América Latina. Ela foi desenvolvida pela empresa francesa Histovery em parceria com a Rebuilding Notre-Dame de Paris e patrocínio do Grupo L’Oréal.

Quando: 14/7 a 4/8. Terças a sextas, das 10h às 19h. Sábados, das 10h às 20h. Domingos e feriados, das 10h às 19h.

Onde: Galpão do MIS Experience. Rua Cenno Sbrighi, 250, Água Branca.

Quanto: R$ 10/ R$ 30.

Virada Sônica: a escalada do som na arte contemporânea

Mostra interativa com esculturas, vídeos, pinturas e instalações de 28 artistas nacionais e internacionais – de Tiganá Santana a Yoko Ono – que exploram o papel do som, da música e até do silêncio na arte contemporânea. A mostra ocupa os andares 23 e 24 do Farol Santander e tem curadoria de Chico Dub. Quando: 5/7 a 13/10. Terça a domingo, das 9h às 20h. Onde: Farol Santander, 23º e 24º andar. R. João Brícola, 24,Centro Histórico de São Paulo. Quanto: R$ 20/R$ 40.

Cinema

Mostra Pacino

Um dos maiores atores da história, Al Pacino é homenageado com uma mostra no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), que chega a São Paulo após temporada no Rio. Ao todo, são 24 filmes estrelados pelo ator de 84 anos, começando pelo primeiro longa-metragem como protagonista, Os Viciados (1971), de Jerry Schatzberg, até Era uma Vez em… Hollywood (2019), de Quentin Tarantino. Quando: 6/7 a 18/8. Todos os dias, exceto terça.

Onde: CCBB (Rua Álvares Penteado, 112, Centro, São Paulo-SP).

Quanto: R$ 10/R$ 5.

Festival SatyriCine Bijou

O festival, que tem foco em produções de cineastas emergentes, chega a mais uma edição. Ao todo, serão exibidos 10 longas e 12 curtas inéditos na Mostra Competitiva. Neste ano, o evento faz uma homenagem à atriz Gilda Nomacce, que recebe o Troféu Helena Ignez e terá alguns de seus principais trabalhos exibidos. O júri da edição é formado por Aimar Labaki, Jeferson De, Julia Bobrow, Luh Maza e Tuna Dwek. A cerimônia de premiação ocorre no dia 20.

Quando: De 11/7 a 21/8.

Onde: Cine Satyros Bijou – Praça Roosevelt, 172, Consolação.

Quanto: Grátis (retirada de ingressos 1h antes de cada sessão).

Passeio

25º Festival do Japão

A maior festa da cultura japonesa do Brasil ocorre entre os dias 12 e 14 no São Paulo Expo, na zona sul da cidade. O evento, que neste ano terá o tema “Ikigai – Viver com Propósito”, conta com atrações musicais e gastronômicas, exposições, workshops e atividades para todas as idades. A 25ª edição do festival terá participação do governo japonês e vai inaugurar um espaço exclusivo B2B, que sediará a primeira edição da “Expo Japan”. Serão 141 empresários japoneses, de 40 províncias, apresentando as suas empresas e produtos para empresários brasileiros. Quando: 12, 13 e 14/7.

Onde: São Paulo Expo (Rod. dos Imigrantes, km 1,5, São Paulo).

Quanto: R$ 15 / R$ 38.

Publicado por Carolina Ferreira

*Com informações do Estadão Conteúdo