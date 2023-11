Ícone dos anos 1980, Trio Los Angeles cria concurso de beleza da melhor idade e faz shows pelo Brasil

Márcio Mendes deu detalhes sobre evento que acontece em São Paulo, na próxima terça-feira, 21: ‘Glamour da cabeça aos pés’

Reprodução/Instagram/@triolosangeles Márcio Mendes (ao centro) premia os vencedores do Concurso Melhor Idade de Salto, no interior de São Paulo



Ícone dos anos 1980, o Trio Los Angeles, comandado por Márcio Mendes, completou 41 anos de carreira. Na ativa nos palcos do país, o vocalista e seu empresário, Wagner Fabris, criaram o Concurso Melhor Idade, que revela miss e misters maiores de 60 anos pelo Brasil. Na próxima terça-feira, 21, a premiação chega à grande final em São Paulo. O evento acontece na capital paulista, no Clube Círculo Militar, na região do Ibirapuera. Com entrada gratuita, a casa abre às 13h30 e tem o desfile programado para 14h. Às 16h, o Trio Los Angeles realiza um show especial ao lado da banda, enquanto a coroação acontece às 17h. Em entrevista ao site da Jovem Pan, Márcio Mendes, de 74 anos, contou que candidatos de diversos municípios do Estado de São Paulo competem no Concurso Miss e Mister Melhor Idade. Segundo ele, a oportunidade tem sido uma forma de reencontrar grandes fãs do Trio Los Angeles e alavancar o amor-próprio da terceira idade. “Exatamente, é para elevar a autoestima. É uma passarela com trajes de gala. Glamour da cabeça aos pés”, contou. Mendes ainda destaca que, na passarela, os candidatos desfilarão com vestidos e ternos de cerimônia. Toda ideia do evento também conta com a parceria com a prefeitura e outros patrocinadores. Ao final, os vencedores ganharão faixas e brindes.

O Trio Los Angeles surgiu em 1982 e foi um grande sucesso para a música e os programas de auditório brasileiros. Marcio Mendes juntou-se a duas modelos de sua equipe, sua irmã Ana Maria e Cléo Ferreira, e formou o trio, a convite da gravadora RCA, junto com a coreógrafa Lourdes Rosa. No mesmo ano, emplacaram um de seus maiores sucessos, o hit “Vamos Dançar Mambolê”, que vendeu mais de 1,5 milhão de cópias. Com músicas dançantes, com estilo caribenho e uso de vestimentas típicas da época, o grupo inovava nos palcos com maiôs asa-delta e bustiês coloridos. Em 1984, foram tema de abertura de novela da TV Globo, com a música “Transas e Caretas”. Os tempos de televisão ainda trouxeram participações emblemáticas em programas dominicais, como Cassino do Chacrinha, Clube do Bolinha e Silvio Santos.