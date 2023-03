Imagine Dragons enfileira hits, agita fãs e faz show eufórico em São Paulo

Banda americana desfilou hits e passeou por sua discografia em show de quase duas horas de duração; vocalista interagiu com o público e declarou amor pelo Brasil

Guilherme Strabelli/ Jovem Pan Banda apresentou seus grandes hits e agitou os milhares de fãs que lotaram o Allianz Parque



Depois de meses de espera, a banda norte-americana Imagine Dragons começou sua série de shows no Brasil. A primeira apresentação aconteceu no Allianz Parque, na Zona Norte de São Paulo, na noite desta terça-feira, 28, e reuniu dezenas de milhares de fãs da banda. O show estava previsto para acontecer em outubro, mas, por causa de problemas pessoais com a saúde do vocalista Dan Reynolds, as apresentações foram adiadas. A espera gerou muitas expectativas nos fãs do quarteto de rock, que retornava ao Brasil depois de quatro anos, e as expectativas foram atendidas. O grupo enfileirou seus diversos hits, passeando por toda sua discografia em um show de quase duas horas no Allianz Parque.

Um dos pontos principais dos shows foram as mudanças feitas no repertório, com a saída de músicas mais recentes do quarteto e a entrada de hits que não vinham sendo tocados. A abertura do show com as canções “My Life” e o mega hit “Believer” deu o tom do que seria a apresentação: um show de rock com diversas mensagens da banda para o público. Logo no começo do show, o vocalista do quarteto pegou diversas bandeiras da causa LGBTQIA+, uma bandeira trans e bandeiras do Brasil e ergueu-as para o delírio do público, que seguia cantando as canções. Um dos principais momentos do show aconteceu próximo da metade da apresentação, quando o quarteto apresentou quatro músicas em formato acústico, incluindo os sucessos “Amsterdam” e “I Bet My Life“, que não vinham sendo tocados nos outros shows.

Outra música cantada pelo grupo foi “Wrecked“, lançada em 2021 e que fala sobre a perda de um ente querido. O próprio vocalista reconheceu que a canção não é tocada comumente se emocionou ao longo da apresentação. Vale mencionar que Dan Reynolds foi o grande destaque do quarteto, regendo o público ao longo das quase duas horas. A interação com os fãs era visível, com ele descendo do palco em alguns momentos, pegando celulares de fãs, erguendo bandeiras e até usando uma touca de tubarão arremessada pela plateia durante a música “Sharks” (“tubarões”, em inglês). O vocalista não poupou elogios ao público brasileiro e agradeceu pelo carinho, relembrando as outras apresentações que a banda já fez no país.

Fundado em 2008, o Imagine Dragons alcançou a fama em 2012, quando singles como “It’s Time” e “Radioactive” conquistaram o público. Desde então, o grupo lançou diversos sucessos e se apresentou algumas vezes no Brasil. Incluindo em dois Lollapaloozas (2014 e 2018) e no Rock In Rio de 2019. O público era majoritariamente jovem, mas havia vários pais e mães acompanhando filhos e até crianças entre os milhares de fãs. Antes de continuar a turnê pela América Latina, onde visitará Chile, Argentina e Colômbia, o grupo se apresenta mais duas vezes no Brasil. A primeira será em Curitiba, no dia 2 de março, e a segunda e última apresentação, acontecerá no dia 4 de março no Rio de Janeiro.