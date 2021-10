Israel se pronuncia sobre vídeo em que fã só fala com Rodolffo no camarim

Cantor disse que não se sente diminuído, pois sabe que o parceiro ganhou visibilidade no ‘BBB 21’

Reprodução/Instagram/israelerodolffo/26.10.2021 Israel disse que não se sente diminuído pelo assédio que Rodolffo recebe



O cantor Israel, que faz dupla com Rodolffo, decidiu se pronunciar sobre um vídeo que viralizou nesta semana, no qual ele é ignorado por uma fã, que só interage com o ex-participante do “BBB 21” ao entrar no camarim dos sertanejos. Na madrugada desta terça-feira, 26, o artista falou sobre o assunto nos stories do Instagram: “Meu compadre teve uma exposição gigantesca no ‘BBB’ e os fãs ficam doidos com ele quando chegam no camarim. Acho isso super normal. Isso não me machuca, nem me diminui, pelo contrário… amo ver ele recebendo tanto carinho e nosso projeto ganhou muito com isso. Sou muito bem resolvido com minha carreira e meu corre (de 26 anos, inclusive)”. Israel também agradeceu o apoio que recebeu dos fãs nos últimos dias. “Meus amores, vocês são anjos na nossa vida. Obrigado por tanto carinho”. Rodolffo não ficou entre os finalistas do “BBB 21” e envolveu em algumas polêmicas dentro do reality, mas sua carreira na música deslanchou e a música Batom de Cereja se tornou um hit em todo o país.