Camilla de Lucas chora após ser criticada por usar peruca: ‘Um saco, não aguento mais’

Ex-BBB fez um desabado nas redes sociais e expôs algumas das mensagens de ódio que recebeu

Reprodução/Instagram/camilladelucas/24.06.2021 Camilla de Lucas chorou e disse que estava extremamente chateada com o que aconteceu



A influenciadora digital Camilla de Lucas, que participou do “BBB 21”, postou uma série de stories no Instagram chorando após ser criticada por aparecer nas redes sociais com uma peruca lace que a deixou loira e com o cabelo liso. Além disso, ela expôs nesta quinta-feira, 24, alguns comentários nos quais seguidores dizem que ela não assume seu cabelo natural e também questionando a luta da ex-BBB contra o racismo. “Vocês ainda vão matar as pessoas por causa da internet. Eu sou uma pessoa que tem um bom psicológico para aturar críticas, mas o que eu recebi hoje de comentários ruins me questionando só por ter postado um vídeo no Instagram com o cabelo que eu quero usar”, falou Camilla, que não conteve as lágrimas. A ex-sister continuou dizendo que sente que não pode usar o cabelo que quer porque as pessoas estão sempre comentando sobre suas escolhas.

A questão sobre assumir o cabelo black power começou a repercutir quando a influenciadora ainda estava no “BBB 21”. Tudo começou quando o cantor Rodolffo gerou polêmica ao comparar o cabelo de João Luiz ao de um homem das cavernas e isso feriu o professor. Camilla saiu em defesa do amigo e, na ocasião, aproveitou para explicar dentro da casa mais vigada do Brasil que estava usando peruca no programa porque ainda está no processo de transição capilar. “Cuidado com os comentários que vocês fazem na internet. É um saco, eu não aguento mais as pessoas questionando o cabelo que eu estou usando só porque eu defendi um tipo de cabelo no reality show. Estou extremamente chateada por ver como as pessoas são ruins e desinformadas. Tenham responsabilidade ao usar a internet, vocês magoam as pessoas profundamente. Eu sou livre para usar o cabelo que eu quiser. Deixem o meu cabelo em paz”, concluiu a vice-campeã do “BBB 21”.