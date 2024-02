Ivete Sangalo chora e cogita despedida de bloco de Carnaval: ‘Não está me fazendo bem’

Cantora fez desabafo após um vazamento de gás interromper sua apresentação no bloco Coruja e trio precisar ser evacuado

AGATHA GAMEIRO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A cantora Ivete Sangalo arrasta foliões no circuito Barra-Ondina do Carnaval em Salvador, nesta segunda-feira



Após enfrentar uma série de problemas no Carnaval em Salvador, a cantora Ivete Sangalo chorou e disse pensar que a apresentação pode ser uma despedida para o tradicional bloco Coruja. O desabafo aconteceu após um vazamento de gás interromper o show da artista e o trio precisar ser evacuado na segunda-feira, 12. Segundo bombeiros, não houve feridos. “Será que hoje não é a nossa despedida do bloco Coruja? […] Eu sou uma cantora de vocês, não sou uma cantora que sobe no trio e que se f*** todo mundo. Eu não quero isso. Isso não está me fazendo bem”, declarou, reforçando que os problemas estão “enchendo o seu coração de angústia”. A cantora, contudo, optou por continuar a comandar o trio.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O vazamento de gás não foi o primeiro problema enfrentado por Ivete neste Carnaval. No sábado, 10, equipamentos dos trios que fazem o circuito Barra-Ondina ainda quebraram e causaram atraso de 3 horas para a saída do bloco e a cantora baiana precisou pedir ajuda para que o trio de Léo Santana passasse. Sangalo chegou a apontar para um homem presente que puxava uma vaia contra a artista: “Eu queria agradecer a ele e dizer: fique à vontade. […] Não tem problema, gente. Eu não quero ser democrática para o meu bem. Preciso ser democrática para o bem da democracia.”

*Com informações de Estadão Conteúdo