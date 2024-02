Ivete Sangalo é internada com pneumonia após ‘maratona carnavalesca’

Cantora afirmou que já está ‘se sentindo melhor’ e tranquilizou seguidores pelas redes sociais

Reprodução/Instagram @ivetesangalo Ivete Sangalo é internada após diagnóstico de pneumonia



A cantora Ivete Sangalo comunicou nesta quinta-feira, 22, que está internada em um hospital em Salvador após ter sido diagnosticada com pneumonia. De acordo com a artista, após o fim da “maratona carnavalesca” ela pegou uma virose. Com uma tosse “chata” e “repetitiva”, a cantora foi aconselhada a ir ao hospital para se consultar e logo foi diagnosticada com a doença. “Estou assistida e já me sentindo melhor”, disse. Contudo, a artista precisou cancelar o seu show no “Navio da Xuxa”, o cruzeiro organizado por Xuxa Meneghel que teve início hoje e segue até o dia 26 de fevereiro. “Deixo aqui o meu carinho e respeito a ela , toda a equipe, todos os fãs que dividiriam essa alegria comigo. Mandarei notícias tá bem, certa de que serão sempre as melhores, graças ao meu Deus maior”, finalizou Ivete. Confira a publicação da cantora:

