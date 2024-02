Ivete Sangalo recebe alta após internação por pneumonia

Cantora foi hospitalizada após uma maratona de shows no Carnaval de Salvador

Reprodução/Instagram @ivetesangalo Ivete Sangalo recebe alta hospitalar após quadro de pneumonia e agradece apoio dos fãs nas redes sociais



A cantora Ivete Sangalo recebeu alta hospitalar neste sábado, 24, após ser internada com pneumonia. Nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo comemorando sua recuperação, revelou estar em casa e agradeceu o carinho dos fãs. Como o site da Jovem Pan mostrou, Ivete foi hospitalizada após uma maratona de shows no Carnaval de Salvador. Mesmo com o diagnóstico de pneumonia, a cantora tranquilizou os fãs e explicou que contraiu a doença devido ao desgaste físico após os dias de folia. Agora em casa, Ivete segue em repouso e agradece o apoio de todos durante esse período.

*Reportagem produzida com auxílio de IA