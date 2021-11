Iza e Criolo são primeiras atrações divulgadas do festival ‘The Town’ 2023

Organizadores do Rock in Rio apostam em evento em São Paulo nos dias 2,3,8,9 e 10 de setembro

Reprodução/ Instagram Iza e Criolo estão confirmados em novo festival em São Paulo



O Festival The Town teve suas primeiras atrações divulgadas nesta quarta-feira, dia 10. Iza e Criolo estão confirmados no evento que acontecerá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 2,3,8,9 e 10 de setembro de 2023. O Festival será produzido pelos mesmos organizadores do Rock in Rio, que querem experimentar o mercado da maior cidade do país. A ideia é que ‘The Town’ aconteça em anos ímpares e o RiR nos anos pares. Em comunicado publicado nesta quarta, os organizadores disseram que a expectativa para o festival é de 600 mil pessoas, com mais de 230 horas de música e apresentações dos principais nomes da música mundial. O evento se parece com o Lollapalooza que acontece no mesmo espaço na cidade de São Paulo, mas terá seis palcos, três a mais que o Lolla. Não foi divulgado quando os ingressos irão começar a ser vendidos nem o valor das entradas.